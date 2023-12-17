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79 سفينة لدعم الحوثي

12/17/2023 11:13:56 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكر مصدر في العاصمة اليمنية (صنعاء) أن اليمن اليوم أصبح عبارة عن مخزن ضخم للأسلحة الإيرانية والمتفجرات التي تهدد الشعب اليمني، والتي وصل تهديدها إلى الملاحة البحرية، ليستمر تهديدها وتحدياتها للمجتمع الدولي.
وكشف استغلال إيران الهدنة السابقة في دعم العصابات الحوثية الإرهابية بكميات كبيرة من الأسلحة الجديدة والمتطورة عبر البحر. وقال المصدر إن إيران منذ إعلان الهدنة بالرعاية الأممية، في 2 أبريل 2022 الماضي، وهي تواصل تهريب كميات كبيرة من الأسلحة لليمن.
وخلال نوفمبر الماضي، دخلت ميناء الحديدة كميات كبيرة من الأسلحة النوعية الجديدة والذخيرة المختلفة، محملة على 79 سفينة إيرانية.
يسر وسهولة
وأشار المصدر إلى أن تلك الأسلحة التي يتم إرسالها للعصابات الحوثية من أجل القتال ضد الشعب اليمني، مبينا أن تلك السفن الإيرانية تصل إلى ميناء الحديدة بحمولاتها بكل يسر وسهولة، وتوزع المهام بينها وبين سفن أخرى، فهناك سفن محملة بكميات كبيرة من الألغام البحرية والبرية التي ترسلها إيران لتزرعها الميليشيات الحوثية في الأراضي اليمنية من أجل قتل الأبرياء، وأخرى محملة بالذخيرة، وسفن محملة بالقناصات الحديثة، وأخرى محملة بأجهزة ومعدات، منها درابيل ليلية.
تحديات كبيرة
وأوضح المصدر أن التهديدات الحوثية للبحر والممرات البحرية ستشهد خلال الفترات القريبة القادمة تحديات كبيرة وغير مسبوقة، خاصة أن الإيرانيين زرعوا ألغاما بحرية في بعض الممرات، وزودوا الحوثيين بزوارق وقوارب حربية، لتهديد الملاحية البحرية بمساعدة خبراء من البحرية الإيرانية. وأكد المصدر أن خطورة العمل الإيراني في اليمن تتزايد في ظل استمرار الصمت الدولي حيال كل ذلك، منبها من خطورة تهديد الألغام الإيرانية الأطفال والمدنيين اليمنيين سواء في البر أو البحر.
79 سفينة إيرانية محملة بالأسلحة تدخل الحديدة
دخول زوارق وقوارب حربية اليمن
دعم الحوثيين بخبراء من البحرية الإيرانية

MENAFN17122023000089011017ID1107613173

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