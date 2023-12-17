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الاتحاد الأوروبي يبدأ إجراءات الموافقة على الحزمة الـ 12 من العقوبات ضد روسيا

12/17/2023 11:03:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أفاد مصدر مطلع في بروكسل بأن الاتحاد الأوروبي بدأ إجراء مكتوبا للموافقة على الحزمة الـ12 من العقوبات ضد روسيا، والتي تشمل، من بين أمور أخرى، فرض حظر على توريد الماس والمجوهرات الروسية إلى بلدان الاتحاد.
وقال المصدر: «لقد بدأ الإجراء المكتوب، ويجب أن يمر بسرعة، وستدخل العقوبات حيز التنفيذ في المستقبل القريب، على الأقل في بداية الأسبوع المقبل.. أصبح بدء إجراء الموافقة ممكنا بعد إزالة حق النقض النمساوي على هذه الحزمة»، بحسب وكالة «تاس».
وكانت السلطات النمساوية رفعت حق النقض ضد الحزمة الـ12 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.
وبتاريخ 11 ديسمبر، أفادت مصادر ديبلوماسية في بروكسل بأن دول الاتحاد الأوروبي لم تتمكن من الاتفاق على حظر بيع ناقلات النفط لروسيا في الحزمة الـ12 من العقوبات التي يجري تحديثها، والتي اقترحتها المفوضية الأوروبية، بحسب ما ذكرته «رويترز».
وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، الجمعة، أن دولا غربية تستكشف سبلا لمصادرة أصول البنك المركزي الروسي من أجل تمويل أوكرانيا.
وأفادت الصحيفة بأن مسؤولي مجموعة السبع كثفوا محادثاتهم خلال الأسابيع القليلة الماضية حول إنفاق ما يقرب من 300 مليار دولار قيمة أصول سيادية ثابتة روسية.
والشهر الماضي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يسمح للمستثمرين الروس بـ«مبادلة» أصولهم المجمدة في الخارج بأخرى تابعة لشركات أجنبية مجمدة في روسيا.

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