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كيف تؤثر حرب التكنولوجيا بين واشنطن وبكين على الشركات الأميركية؟

12/17/2023 11:03:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تؤكد كبيرة محللي أشباه الموصلات في شركة «بيرنشتاين» للأبحاث ستايسي راسغون أنه «لا يوجد صناعة تكنولوجية بدون أشباه الموصلات»، مما يبين مدى خطورة تفاقم التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم (أميركا والصين) على القطاع وأيضا على الشركات في الدولتين.
وتقدر قيمة مبيعات صناعة أشباه الموصلات عند 574 مليار دولار على مستوى العالم في 2022، وهي في طريقها لتجاوز مستوى التريليون دولار بحلول نهاية العقد.
وأصدرت الولايات المتحدة، التي تقود العالم من حيث حصة سوق أشباه الموصلات العالمية، بحسب CNBC، مؤخرا قيودا شاملة على بيع الرقائق المتقدمة ومعدات صناعة الرقائق للصين، في محاولة لتقييد وصول بكين إلى التقنيات الحيوية.
وقالت إدارة بايدن إن ضوابط التصدير تهدف جزئيا إلى منع استخدام الرقائق أميركية الصنع في الجيش الصيني، وفي الوقت نفسه، اتهمت الصين الولايات المتحدة بإساءة استخدام قيود التصدير لعرقلة التقدم التكنولوجي في البلاد.
وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو في مقابلة مع CNBC الأميركية في 30 أكتوبر 2023 «لا يمكننا السماح للصين بالحصول على رقائق أشباه الموصلات الأكثر تطورا لدينا لاستخدامها في الجيش الصيني».

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