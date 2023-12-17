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عضو بـالفيدرالي لا نتوقع خفض الفائدة قبل الربع الثالث من 2024

12/17/2023 11:03:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليمز انه من السابق لأوانه التفكير في خفض الفائدة حاليا في الوقت الذي يدرس فيه صناع السياسة النقدية ما إذا كانت السياسة مقيدة بما يكفي لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف والبالغ 2%.
من جهته، توقع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في «أتلانتا» رافائيل بوستك خفض الفائدة مرتين العام المقبل، مرجحا أن ذلك لن يحدث قبل الربع الثالث من 2024.
يشار إلى أن صناع السياسة النقدية يتوقعون 3 تخفيضات للفائدة الأميركية في المتوسط، في حين يقوم متداولو العقود الآجلة بتسعير ما يصل إلى ستة تخفيضات بدءا من مارس من العام المقبل.
والأسبوع الماضي، أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة من دون تغيير، وقال رئيسه جيروم باول إن التشديد التاريخي للسياسة النقدية انتهى على الأرجح وإن النقاش حول خفض تكاليف الاقتراض «محل نظر».
وجاءت تعليقات باول متوافقة مع توقعات أظهرت إجماعا شبه تام على أن تكاليف الاقتراض ستنخفض في 2024.

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