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جيه بي مورغان يكشف عن حذره تجاه العملات المشفرة في 2024

12/17/2023 11:03:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشف مصرف «جيه بي مورغان» عن حذره تجاه سوق العملات المشفرة خلال عام 2024 في ظل التفاؤل باقتراب الموافقة على إطلاق صناديق متداولة لعملة بيتكوين، كما حذر من الشراء المفرط لعملة بيتكوين.
وأوضح «جيه بي مورغان» أن قرار لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، بشأن الموافقة على إطلاق الصناديق المتداولة للبيتكوين، لن ينجم عنه مكاسب كبيرة على الأرجح.
وأشار التقرير إلى أن ضعف الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة لعملة بيتكوين الموجودة حاليا في أوروبا وكندا يعد دليلا على أن إطلاق هذه الأداة الاستثمارية الجديدة في الولايات المتحدة قد يفشل في اكتساب زخم كبير.
ورجح «جيه بي مورغان» أن تسحب هذه الصناديق رؤوس الأموال من المنتجات الاستثمارية القائمة المدعومة بواسطة البيتكوين بدلا من جذبها رؤوس أموال جديدة.

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