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اقتصاديون الأمير الراحل حافظ على استقرار الكويت وتنمية اقتصادها

12/17/2023 11:03:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي إبراهيم ـ طارق عرابي ـ رباب الجوهري
ما زالت محبة أهل الكويت لسمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد تفيض من بعد وفاة سموه، فمهما تمر الأيام يظل الحزن قائما، فالمصاب جلل، والفقد كبير، لأمير سكن قلوب الجميع بلا استثناء، إذ فقدت البلاد قائدا حكيما، وأبا عطوفا يضم كل أبناء الكويت برعايته، إذ كان سموه نموذجا يحتذى، اتسم بمزيج من الصفات النادرة، فتجده قائدا حازما وأبا حنونا وناصحا وموجها لكل أهل الكويت في السراء والضراء.
وقد تواصلت تعازي الوزراء السابقين والمسؤولين الحكوميين ورجالات عالم المال والأعمال والاقتصاديين في الكويت بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، والذين أعربوا عن خالص تعازيهم لأسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي بفقيد الوطن، الذي أرسى الكثير من قواعد الأمن والاستقرار بفضل حكمته وحنكته وخبرته الطويلة المعهودة.
وأجمع المشاركون في تقديم التعازي بوفاة الأمير الراحل على أنه كان أحد أوفى رجالات الكويت على مر التاريخ وواحدا من أبرز زعماء الأمن والسلام في العالم، وأنه نجح خلال رحلة طويلة من العطاء في أن يجعل من الكويت واحة أمن وأمان، ويحافظ على استقرارها في جميع المجالات وسط متغيرات عالمية في غاية الصعوبة والتعقيد، وفيما يلي التفاصيل:
عبدالله السلمان: قائد مخضرم يريد الخير للكل
في البداية، قال وزير التجارة والصناعة السابق د.عبدالله السلمان إن سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد كان له دور بارز في مسيرة الكويت على الأصعدة كافة في كل مواقع المسؤولية التي تولاها، إذ كانت الكويت وأهلها نصب عينيه دائما يوليها برعايته واهتمامه كأولوية دائمة لا يحيد عنها.
وأكد السلمان أن جهود سمو الأمير الراحل كانت تستهدف التيسير على أهل الكويت وراحتهم، وكانت توجيهاته دائما تصب في تحقيق صالحهم، وهو ما برز بصورة واضحة خلال أزمة «كورونا» والتغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، وما تبعها من آثار اقتصادية كانت الكويت في منأى عنها، إذ استمرت الإمدادات السلعية في الوصول إلى الكويت تلبية لاحتياجات أهلها دون أي خلل على الرغم ما شهده العالم من تأثيراتها.
وأشار السلمان إلى أن سمو الأمير كان يتعامل مع الأوضاع السياسية المحلية بمهارة القائد المخضرم، وقرارات الأب الذي لا يرجو سوى الخير لكل أبنائه، فكان سموه أميرا للعفو الذي أسعد قلوب أهل الكويت جميعا.
وذكر السلمان أن سموه لم يتأخر يوما في دعم الإخوة والأشقاء العرب والمسلمين، حيث لم تتخل الكويت خاصة عن دورها في دعم الإخوة في فلسطين في أزمتهم الحالية، ووجهت الكويت جسرا من المساعدات المستمرة لتخفيف تداعيات الأحداث عنهم.
عبدالله التويجري: داعم رئيسي لسياسات الإصلاح
من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية في بنك بوبيان عبدالله التويجري إن مجتمع الأعمال في الكويت فقد برحيل سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد داعما رئيسيا لنهضته، مشيرا إلى أن سمو الأمير الراحل لطالما كان من داعمي القطاع الخاص ولتوسعة دوره ومساهمته في النمو الاقتصادي، وإحداث التنمية المستهدفة.
وبين التويجري أن سمو الأمير الراحل كان داعما رئيسيا للسياسات الإصلاحية للدولة والارتقاء بتنافسية وشفافية الاقتصاد الكويتي، مشيرا إلى أنه بسبب ذلك نجح الاقتصاد المحلي في تجاوز العديد من العقبات التي اصطدمت بها الأسواق العالمية في السنوات الثلاث الماضية.
ولفت التويجري إلى أن الاقتصاد الوطني يتمتع بمصدات مالية كبيرة تؤهله للانطلاقة في الفترة المقبلة، وهذه من المكاسب الرئيسية التي رسخها سمو الشيخ نواف الأحمد الفترة الماضية، مضيفا أن الاقتصاد المحلي بات مهيأ أكثر من أي وقت مضى للمضي قدما نحو التنمية المستدامة.سعد العتيبي: فقدنا قائداً حكيماً وأباً عطوفاً
ذكر نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع في الإدارة العامة للطيران المدني م.سعد العتيبي ان رحيل سمو أمير العفو الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، خسارة كبيرة للكويت، إذ فقدت البلاد قائدا حكيما، وأبا عطوفا يضم كل أبناء الكويت برعايته.
وأضاف العتيبي «طوال مسيرة سمو الأمير الراحل كان نموذجا يحتذى به، واتسم بمزيج من الصفات النادرة، فتجده قائدا حازما وأبا حنونا وناصحا وموجها لكل أهل الكويت في الوقت ذاته».
وأشار إلى أن ميزان سمو الأمير الراحل في كل قراراته كان سعيه إلى رضا الله، فرضي الله عنه وأرضى عنه الناس، وهو ما يظهر من مشاعر الحب والتأثر التي أبداها كل من عرفه.
ولفت إلى أن سمو الأمير الراحل عرف بقربه من الله، وسعيه الدائم إلى مرضاة الله، وما علمنا من فعله للخير عظيم، وما لم نعلم به لابد أن يكون أعظم مما نرى.
وختم العتيبي «ندعو الله جل وعلا أن يتغمد أميرنا الراحل بواسع رحمته، وأن يلهم أهل الكويت كافة وكل محبيه الصبر والسلوان».
عبدالله الملا: سموه أمير السلام والعفو والتواضع
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لشركات الصرافة عبدالله الملا «فقدنا أميرا حنونا أحب شعبه فأحبه الناس ولا يمكننا سوى أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون».
وزاد «قلوبنا يعتصرها الألم بعد مسيرة حافلة بالعطاء والأعمال الجليلة والتضحيات التي قدمها سمو الأمير الراحل خلال فترة حكمة، إذ كان سموه أمير الشعب ومع الشعب متلمسا كل احتياجاتهم».
وختم الملا «رحم الله سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وأسكنه فسيح جناته وخالص تعازينا لأسرة آل الصباح وأهله. اللهم أسكنه الفردوس الأعلى، رحمك الله يا أمير السلام ويا أمير العفو ويا أمير التواضع».
خالد الصغير: قدم الكثير لأهل الكويت
أعرب الرئيس التنفيذي لشركة ريم العقارية خالد الصغير، عن حزنه لوفاة أمير العفو والتسامح سمو الشيخ نواف الأحمد، قائلا انه على الرغم من أن فترة حكم سموه كانت قصيرة إلا أنها كانت مليئة بالأحداث والإنجازات التي قدمها لوطنه وشعبه.
وأضاف: أن حياة القادة لا تقاس بطول المدة بقدر ما تقاس بما يقدمه لشعبه ووطنه من إنجازات وتطور، وهو الأمر الذي نجح سمو الأمير الراحل بتحقيقه خلال فترة قصيرة نسبيا، سائلا المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يعين سمو الشيخ مشعل الأحمد ليكون خير خلف لخير سلف.
عبدالرحمن النصار: فقدنا أمير العطاء والإنسانية
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة معرض الكويت الدولي عبدالرحمن النصار إن سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد ترك فراغا كبيرا برحيله، حيث فقدت الكويت أميرا للعطاء والإنسانية، مؤكدا أن كل الكلمات لن تكون قادرة أن توفي هذا الرجل حقه.
وأضاف أن الصفات الكبيرة التي اشتهر بها سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، والتي يأتي على رأسها الحكمة والتواضع، جعلت منه رجلا صالحا وأميرا عادلا، وهي صفات ستجعل كل من عرفه يذكره ويدعو له طوال العمر بالرحمة والمغفرة.
ودعا النصار المولى عز وجل أن يتغمد الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد بواسع المغفرة وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يلهم الشعب الكويتي وآل الصباح الكرام الصبر والسلوان في مصابهم الجلل، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
صالح السلمي: ترجل القائد وتركنا بثوابت راسخة
وذكر رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي «نعزي أنفسنا ونعزي الشعب الكويتي وكل الدول العربية والإسلامية بوفاة أمير العفو الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه وتقبله عنده في جنات الخلد». وأضاف «يترجل القائد ويترك الكويت بما تمتلكه من ثوابت راسخة أرساها الفقيد، لتكون قادرة على مواصلة الازدهار والقيام بدورها التاريخي في إرساء السلام بالمنطقة والعالم والحفاظ على مكانتها كمنارة للاستقرار والنمو ومركز حضاري وإنساني يشع نوره للعالم أجمع». وتابع السلمي «نقول لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، أعانك الله على حمل الأمانه واعتلاء سده الحكم وأسرة آل الصباح جميعهم استطاعوا خلال مئات السنين قيادة دفة الحكم بكل توافق ومحبة واحترام وتقدير وتحقيق التوازن بين الحاكم والمحكوم، وختاما ندعو الله العلي القدير أن يتقبل سمو الأمير الراحل قبولا حسنا وان يوسع قبره ويعفو عنه».
حسين الخرافي: فقدنا رجل دولة من الطراز الأول
بدوره، قال رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي إن الكويت فقدت برحيل سمو الشيخ نواف الأحمد رجل دولة من الطراز الأول عمل منذ نعومة أظفاره في خدمة الوطن والمواطنين، حيث كان قائدا عادلا ومتواضعا ومتسامحا.
وأضاف أن الكويت كلها ستظل تذكر سمو الأمير الراحل بفضل تواضعه وقربه من الشعب، حيث كان مشاركا للشعب في أفراحه وأتراحه، كما كان حريصا على التواجد بالقرب من الجميع في جميع المناسبات والأحداث، مؤكدا أن ما سيعيننا على فراقه هو وجود سمو الشيخ مشعل الأحمد خلفا له، ليكون بذلك خير خلف لخير سلف.
وابتهل الخرافي إلى الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يجزيه خير الجزاء عن كل أبناء الكويت الذين لم يبخل عليهم في يوم من الأيام بالحب والعطاء، سائلا الله أن يدخله فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء.

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