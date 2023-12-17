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انخفاض على درجات الحرارة في المملكة اليوم

12/17/2023 10:08:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض على درجات الحرارة قليلاً، الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط احياناً في شرق المملكة وفق الأرصاد الجوية.


وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.


وحذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية.

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