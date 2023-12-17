شركة KLEVV تقدم مجموعة CRAS V RGB مع DDR5-8400 مع النسخة البيضاء المذهلة الجديدة كليًا

متوافقة مع معالج الحاسوب المكتبي Intel Core من الجيل الـ 14 & منصة مجموعة شرائح Z790

HONGKONG, HONGKONG, December 18, 2023 /EINPresswire / -- شركة KLEVV تقدم مجموعة CRAS V RGB مع DDR5-8400 مع النسخة البيضاء المذهلة الجديدة كليًامتوافقة مع معالج الحاسوب المكتبي Intel Core من الجيل الـ 14 & منصة مجموعة شرائح Z790الثامن عشر من ديسمبر, 2023, هونج كونج - يسر KLEVV, كعلامة تجارية رئيسية في التخزين والذاكرة للعملاء تم إطلاقها بواسطة شركة Essencore, أن تزيح الستار عن مجموعة الذاكرة ذات النسخة البيضاء المذهلة والجديدة كليًا CRAS V RGB والتي تتوفر بسرعات فائقة السرعة لتهيئات تقدر بـ 8200مليون طن/الثانية & 8400 مليون طن/الثانية.مخطط أنيق بلون جديدكدليل على الشعبية الهائلة والطلب المتنامي على مجموعات الذاكرة CRAS V RGB؛ ردت KLEVV على ذلك بتقديم النسخة البيضاء المذهلة التي طال انتظارها لتضيفها إلى قائمة منتجات الذاكرة الرائدة خاصتها بالإضافة إلى خيارين ذوي سرعة عالية للعملاء. وتعزز هذه النسخة الجديدة بالجماليات الأخاذة من خلال الإبقاء على التصميم الذي يتميز بظلال مختلفة لنفس اللون, وتحافظ على مرادف معايير الأداء الاستثنائي من خلال سلسلة CRAS V RGB؛ الأمر الذي يرسخ مكانتها كالاختيار المفضل بين المنتجات المتحمسة والمحترفة المشابهة.تضييق الوقت من خلال ترددات الساعة عالية السرعةوكون مجموعات الذاكرة CRAS V RGB الخاصة بـ KLEVV مصممة بإتقان للتشغيل عالي السرعة؛ فهي تقدم أداءً مميزًا بواسطة خيارات السرعة الاستثنائية وهي 8200 مليون طن/الثانية (تتميز بتوقيتات 38-49-49-131) و8400 مليون طن/الثانية (بتوقيتات 40-52-52-134), وكل هذا يتم بكفاءة تشغيل عند فلطية تقدر بـ 1.45 فولت. توضح لقطة الشاشة أدناه نتيجة اختبار مجموعة 8400 مليون طن/الثانية باستخدام أداة قياس أداء الذاكرة وذاكرة التخزين المؤقت AIDA64."يرجى ملاحظة أن نتائج اختبار عرض نطاق الذاكرة قد تختلف نتيجة لعوامل, مثل: تهيئات الجهاز, إصدارات BIOS, إعدادات النظام, أو المعلمات."تقدم مجموعة الذاكرة CRAS V RGB من KLEVV قيم ساعية مذهلة ورائدة في المجال؛ مما يقلل بدوره تأخر التشغيل ويعزز أداء النظام ككل؛ ما يجعلها رائدة في مجال الذاكرات بتقنية عتاد فائقة ومتطورة.يمكن الوصول لهذه المواصفات في كل من مجموعتي ذاكرة النسخة السوداء الداكنة والنسخة البيضاء المذهلة التي تم الكشف عنها مؤخرًا, وكلتاهما متوفرتان بتهيئة 24 جيجا بايت 2x.رفع تردد تشغيل وتوافق فائقتعزز مجموعات الذاكرة من سلسلة CRAS V RGB التوافق الشامل مع أحدث معالجات الحاسبات الشخصية Intel Core من الجيل الـ 14 & منصة مجموعة شرائح Z790, كما تدعم ملفات تعريف رفع تردد التشغيل Intel XMP 3.0 وAMD EXPO. تظهر مجموعات الذاكرة هذه تكاملاً استثنائيًا مع مجموعة واسعة من لوحات الأم الشهيرة واكتسبت نجاحًا مدويًا من خلال اجتيازها اختبارات QVL للجهات المصنعة الكبرى للوحات الأم الرئيسية. وتقدم قائمة الذاكرة الرائدة الخاصة بـ KLEVV أداءً فائق السرعة, وتوافق شامل, وتهيئات متعددة مزدوجة القناة لـ 16 جيجا بايت x2, 24 جيجا بايت x2, و32 جيجا بايت x2. وهي مثالية للمستخدمين الباحثين عن السرعة العالية, وحلول الذاكرة الموثوقة مع وجود جماليات عصرية وأنيقة.توافر المنتج ومكان الشراءستتوفر مجموعات ذاكرة النسخة البيضاء المذهلة CRAS V RGB والوحدات العالية السرعة بدءًا من ديسمبر2023, يتم توزيع.KLEVV محليًا ، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التاليمعلومات إضافيةCRAS V RGB -حول ESSENCOREتأسست شركة Essencore المحدودة عام 2014، وترمي لأن تصبح المورد الأول في العالم لوحدات DRAM ومنتجات تطبيقات فلاش NAND. بدأت الشركة العمل لتحقيق هدف واحد: "تغيير العالم، وتبوؤها موضع الريادة في توزيع أشباه الموصلات". تتمثل إستراتيجيات العمل في Essencore في اعتماد أحدث التقنيات لتمييز نفسها عن الشركات المنافسة، وتقديم منتجات ذاكرة مخصصة ومحافظ منتجات متنوعة تلبي استعداد العملاء للمنافسة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة .حول KLEVVKLEVV هي علامة تجارية خاصة بشركة Essencore، من كبرى شركات منتجات تطبيقات Module وNAND Flash. ركز نطاق KLEVV على وحدات ذاكرة الألعاب الفائقة ومحركات الأقراص الصلبة. تلتزم KLEVV بتقديم منتجات ذات عالمية المستوى بجودة من الدرجة الأولى، وجميع المنتجات مصممة للهواة ممن يسعون للحصول على الأفضل في الحياة. حازت ذاكرة KLEVV / SSD على جائزة Red Dot Design الألمانية لتصميمها المبتكر لمنتجاتها في 2015 و2019 و2021 و2022. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة .

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