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الزبن مديراً للاستثمار في دائرة الأراضي والمساحة

12/17/2023 7:30:28 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قرر مدير عام دائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش، امس الأحد، تسمية طلال الزبن مديراً لمديرية تسهيل الاستثمار في دائرة الأرضي، إضافة لعمله ناطقا باسم الدائرة.

والزبن، عمل مديراً لمديرية الاتصال والإعلام للدائرة، ويحمل شهادة الدكتوراه من الجامعة الأردنية بأطروحة متخصصة عن التربية الإعلامية وحاصل أيضا على درجة البكالوريوس في القانون.

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