الزبن مديراً للاستثمار في دائرة الأراضي والمساحة

الزبن مديراً للاستثمار في دائرة الأراضي والمساحة
التاريخ
12/17/2023 7:30:28 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قرر مدير عام دائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش، امس الأحد، تسمية طلال الزبن مديراً لمديرية تسهيل الاستثمار في دائرة الأرضي، إضافة لعمله ناطقا باسم الدائرة.
والزبن، عمل مديراً لمديرية الاتصال والإعلام للدائرة، ويحمل شهادة الدكتوراه من الجامعة الأردنية بأطروحة متخصصة عن التربية الإعلامية وحاصل أيضا على درجة البكالوريوس في القانون.
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