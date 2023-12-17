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شراكة لتعزيز عروض الأمن الرقمي في الشرق الأوسط وأفريقيا

12/17/2023 7:30:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة إنتراست، الشركة العالمية لحلول تحديد الهوية والمدفوعات وحماية البيانات، إبرام اتفاقية شراكة مع ستارلينك، للحلول السيبرانية والسحابية والتابعة لمجموعة ((إنفينيجيت))، وذلك بهدف توفير حلول الأمن الرقمي المتطورة للمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتأتي هذه الشراكة التي تسعى إلى توفير أعلى مستويات الأمن السيبراني للعملاء المحليين تماشياً مع الجهود الإقليمية المبذولة لمكافحة تهديدات الأمن السيبراني باختلاف أنواعه، ولتمكين العملاء من الوصول إلى مجموعة شاملة من حلول ((إنتراست))، مثل الشهادات الرقمية، والبنية التحتية للمفاتيح العامة، وإدارة الهوية والوصول، وإدارة مفاتيح التشفير، ووحدات أمان الأجهزة.

وقال سايمون تايلور، مدير القناة لدى شركة ((إنتراست)) الشرق الأوسط وأفريقيا: ((يقترن التحول الرقمي المستمر في جميع القطاعات بزيادة في الهجمات الإلكترونية التي ستستمر في التطور، وفي ضوء ذلك، يسعدنا أن نعلن شراكتنا الاستراتيجية الجديدة مع شركة ستارلينك، التي نهدف منها إلى تعزيز وتحسين وضع الأمن الرقمي للشركات في المنطقة ومساعدتها على مواجهة التهديدات المتزايدة باستمرار))، وسيعمل هذا التعاون على تسهيل نمو شركة ((إنتراست)) في الأسواق الحكومية وسيوسع نطاق وصولها إلى المناطق التي تفتقر فيها إلى وجود محلي، ويعزز هذا التوافق العلاقة القائمة بين شركتي ((إنتراست)) و إنفينيجيت، في أوروبا، ما يوفر جسراً سلساً إلى سوق الشرق الأوسط.

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