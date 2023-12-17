شراكة لتعزيز عروض الأمن الرقمي في الشرق الأوسط وأفريقيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة إنتراست، الشركة العالمية لحلول تحديد الهوية والمدفوعات وحماية البيانات، إبرام اتفاقية شراكة مع ستارلينك، للحلول السيبرانية والسحابية والتابعة لمجموعة ((إنفينيجيت))، وذلك بهدف توفير حلول الأمن الرقمي المتطورة للمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتأتي هذه الشراكة التي تسعى إلى توفير أعلى مستويات الأمن السيبراني للعملاء المحليين تماشياً مع الجهود الإقليمية المبذولة لمكافحة تهديدات الأمن السيبراني باختلاف أنواعه، ولتمكين العملاء من الوصول إلى مجموعة شاملة من حلول ((إنتراست))، مثل الشهادات الرقمية، والبنية التحتية للمفاتيح العامة، وإدارة الهوية والوصول، وإدارة مفاتيح التشفير، ووحدات أمان الأجهزة.
وقال سايمون تايلور، مدير القناة لدى شركة ((إنتراست)) الشرق الأوسط وأفريقيا: ((يقترن التحول الرقمي المستمر في جميع القطاعات بزيادة في الهجمات الإلكترونية التي ستستمر في التطور، وفي ضوء ذلك، يسعدنا أن نعلن شراكتنا الاستراتيجية الجديدة مع شركة ستارلينك، التي نهدف منها إلى تعزيز وتحسين وضع الأمن الرقمي للشركات في المنطقة ومساعدتها على مواجهة التهديدات المتزايدة باستمرار))، وسيعمل هذا التعاون على تسهيل نمو شركة ((إنتراست)) في الأسواق الحكومية وسيوسع نطاق وصولها إلى المناطق التي تفتقر فيها إلى وجود محلي، ويعزز هذا التوافق العلاقة القائمة بين شركتي ((إنتراست)) و إنفينيجيت، في أوروبا، ما يوفر جسراً سلساً إلى سوق الشرق الأوسط.
MENAFN17122023000110011019ID1107613024
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.