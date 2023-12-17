سيليكون فالي الهند عند مفترق طرق سيحدد مصيرها

في مدينة بنغالورو بالهند، تشعر في بعض الأحيان كأنك في بلدة صغيرة، إذ تحتفظ منطقة المعسكرات الحربية، حيث حلّت ثكنات الجنود الهنود محلّ البريطانيين، ببعض من المساحات الخضراء والأسماء الإنجليزية للشوارع من الحقبة الاستعمارية، وقد ساعد الطقس المعتدل لبنغالورو، وهو الأفضل في الهند حيث نادراً ما تتخطى الحرارة 30 درجة مئوية، على إقناع البريطانيين بالإقامة هناك.

وتم بناء الطرق لمجرد المرور العرضي لعدد من سيارات الضباط، ولراكبي الدراجات من الهنود، ولكن هذه الطرق تختنق اليوم بالسيارات، ولذلك، فقد سُميّت بنغالورو في سنة 2022 صاحبة ثاني أكثر مراكز المدن ازدحاماً بعد لندن، وفق ((توم توم))، الشركة المصنعة لأجهزة الملاحة بالأقمار الصناعية.

وشهدت بنغالورو قفزة ضخمة في عدد السكان من قرابة 700,000 نسمة وقت الاستقلال إلى 14 مليون نسمة أو نحو ذلك في يومنا الراهن، متخطية لندن ونيويورك بكثير، كما تضاعف عدد السكان منذ سنة 2005، وهو نمو مذهل حتى بالنسبة لمدينة في العالم النامي، وبالنسبة للزائر الغربي، يبدو سكان بنغالورو يافعين على نحو مثير للدهشة، بالنظر إلى متوسط الأعمار في الهند يبلغ 28 عاماً.

وكانت بنغالورو يوماً ما ((فردوس متقاعدين)) جنوبية هادئة، حيث تفتح المحال التجارية في وقت متأخر، ولكنها تحولت لتصبح ((سيليكون فالي الهند))، وتبدو المدينة ديناميكية على نحو مذهل، مثلما كانت مانشستر في أواسط الثورة الصناعية، ولكن بنغالورو بلغت اليوم مفترق طرق مزدحمة، هل ستصبح مدينة لامعة شأنها شأن نيويورك، أم مختلة وظيفياً كمومباي؟

وسيتطلب النجاح تعاملاً ناجحاً مع التحديات التي تواجه المدن النامية كافة، مثل السيطرة على حركة المرور، وحماية البيئة المحلية، والتكيف مع التغير المناخي، والسماح للمهاجرين من مختلف الأماكن بالعيش معاً في سلام.

ويعود تاريخ بنغالورو باحتسابها مركزاً للتكنولوجيا إلى سنة 1909، حينما أسس المعهد الهندي للعلوم، الرائد عالمياً اليوم، وتبع ذلك تأسيس عدد لا يُحصى من المؤسسات التعليمية، ويعمل اليوم أصحاب المهارات بالمدينة في شركات ناشئة ومراكز اتصال ومراكز بحثية لشركات عالمية، أو لدى مقار لمؤسسات تكنولوجية هندية، مثل ((إنفوسيس))،.

ويخلق كل مطور للبرمجيات فرص عمل لخادمات، ومقدمي خدمات مأكولات ومشروبات، وعمال توصيل طلبات، ولذا، تتوسع بنغالورو، يومياً تقريباً، سواء عبر مجتمعات مُسوّرة، أو أحياء فقيرة.

ومثلما يغيّر المهاجرون المدينة، فإن المدينة هي الأخرى تغيرهم. وفي مدينة عاملة، لا يمكن فقط للوافدين الجدد أن يصبحوا أكثر ثراءً، وإنما يستطيعون أيضاً تحقيق ذواتهم بطرائق لم يقدروا عليها حيث أتوا.

قالت شوبا نارايان، المؤلفة، في مهرجان الأدب ببنغالورو هذا الشهر: ((في بنغالورو، بإمكانك شق طريقك وسط الزحام وإيجاد نفسك))، وكانت الحشود الشابة الحاضرة للمهرجان علامة أخرى على الازدهار الثقافي للمدينة، وأخبرتني شابة مهاجرة، من كلكتا قائلة: ((الشباب هم من يضعون القواعد هنا)).

بإمكان الشباب، في بنغالورو المتسامحة تاريخياً، العيش في بعض الأحيان داخل شقق سكنية مختلطة الجنسين، وعمل ترتيبات الزواج بعيداً عن أهلهم، كما يمكن للنساء ارتداء الجينز والقمصان، والخروج مساءً بدرجة أقل من الخوف مقارنة بمدينة دلهي، ولكن مشكلة بنغالورو تكمن في مدى ملاءمتها للعيش، ولذلك، كتب ماليني غويال وبراشنث براكاش في ((أنبوكسنغ بنغالورو))، إن المدينة ((تنهار تحت وطأة نجاحها))، وغالباً ما تُعاد تسمية المدينة، التي كانت ((مدينة الحدائق))، إلى ((مدينة القمامة))، كما شُيّدت مباني المدينة فوق الجزء الأكبر من بحيراتها الشهيرة، ما يهدد إمدادات مياه الشرب في المدينة، وينغلق الأثرياء على أنفسهم في ضواحٍ جديدة، ما يخفف ما كان مُفترضاً به أن يكون التفاعل الكيميائي الإبداعي لمدينة كبيرة، وتحتاج هذه الضواحي لأن تكون مراكز يسهل الوصول إليها، لكي يتسنى لبنغالورو الحصول على عدة مراكز على نحو أسرع مما شهدت باريس أو لندن.

وتتمثل ميزة بنغالورو في توسعها الحديث، ويعني ذلك إمكان تفاديها الأخطاء التي ارتكبتها المدن الكبيرة في القرن العشرين، والتي أعادت تهيئة نفسها للسيارات، ولكن انتهى بها المآل إلى اختناقات مرورية وعدد غير نهائي من الجسور التي دمرت القابلية للعيش فيها، وقد تكون السيارات حلاً للبلدات الصغيرة، ولكن المدن التي تحتضن ملايين السكان لن تجد مكاناً لهذه السيارات، وقد افتُتِحَ مترو الأنفاق في بنغالورو فقط في سنة 2011، وهو آخذ في التوسع، وتحتاج المدينة على الفور أيضاً لإنشاء البنية التحتية للسكك الحديدية المحلية التي طوّرتها لندن على مدى قرنين، وستتمثل الإضافة المنطقية لهذا في حارات للدراجات، وهي عودة لماضي الدراجات في الهند، ولكنها تبدو غير ممكنة في الوقت الراهن؛ لأن السيارات لا تترك مجالاً لذلك.

إن بعض المدن الكبيرة لن تثبت في مواجهة التغير المناخي، ولكن بنغالورو تنطلق من وضع أفضل، أكثر من دلهي التي يغطيها الضباب الدخاني، أو مومباي الساحلية المُعرضة لخطر الفيضانات، غير أن الحرارة تزداد سوءاً هنا، كما أن العام الماضي كان الأكثر هطولاً للأمطار على الإطلاق في تاريخ المدينة.

وتواجه المدن متعددة الثقافات كافة تهديداً آخراً، وهو النزاع العرقي، وبحلول سنة 2011، كان سكان المدينة يتحدثون 107 لغات مختلفة، وهو الرقم الأكبر في الهند.

وبعض المحليين من متحدثي الكنادية، ممن يراودهم الحنين للفردوس الضائع، لا يكفون عن التذمر بسبب الوافدين الجدد، وخاصة المهاجرين الأفقر من شمالي الهند، ومن شأن الحوكمة الجيدة معالجة هذه المشكلات، ولكن الحوكمة ليست تقليداً معتاداً في بنغالورو، وربما يكون الوقت تأخر لكي تصبح المدينة شبيهة بنيويورك، ولكن لا يزال هناك وقت لكي تكون أفضل من مومباي.