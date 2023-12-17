الطلب الغربي على منتجات الموضة السريعة بالصين يحلق بالشحن الجوي

يعزز ازدهار الطلب الغربي على منتجات الموضة السريعة والتجارة الإلكترونية، التي تبيعها علامات تجارية صينية مثل ((تيمو)) و((شي إن))، أسعار الشحن الجوي، كما يخلق منافسة شرسة بين الشركات اللوجستية العاملة في مجال الشحن بآسيا. وبدأ عملاء بالولايات المتحدة وأوروبا شراء المزيد والمزيد من منصات التجارة الإلكترونية الصينية إبان الجائحة، مع وصول بعض الطلبيات في غضون أسبوع. وتواصل هذا الطلب، وأدى لدفع أسعار الشحن الجوي، ما يدعم شركات اللوجستيات في سوق ضعيفة للشحن.

وأفاد بعض المسؤولين التنفيذيين في مجال اللوجستيات أن بعض منصات التجارة الإلكترونية أبدت استعداداً لدفع ما يقرب من ضعف ما ينفقه عملاء الشحن العام في بعض الحالات؛ تأميناً لقدرة كافية تمكنهم من تلبية جداول تسليم دقيقة.

وأشار جاكوب كوك، الرئيس التنفيذي لشركة ((دبليو بي آي سي ماركتنغ + تكنولوجيز))، إلى أن هناك ((ثمة تغير في السلوك... التطبيقات مثل تيمو وشي إن من بين الأكثر تحميلاً في الولايات المتحدة)). ونوه كوك، المسؤول عن الشركة التي تتعامل مع النشاط اللوجستي لعلامات تجارية في آسيا: ((كل هذا يشحن جواً)). وقال مسؤولون تنفيذيون في الشحن الجوي واللوجستيات إن تأثير طفرة التجارة الإلكترونية الصينية يمكن رؤيته في المقارنة بين أسعار الشحن الجوي التي ارتفعت على نحو ملحوظ في النصف الثاني من 2023، وأسعار الشحن البحري التي انخفضت منذ أن انفكت عقدة سلسلة التوريد الناجمة عن الجائحة.

وأشارت بيانات رسمية للجمارك إلى أن الصين شحنت في النصف الأول من هذا العام، سلعاً للتجارة الإلكترونية بقيمة 1.1 تريليون يوان، أو 155 مليار دولار، ما يساوي قرابة 5.5 % من إجمالي تجارة السلع لديها. وذكر نيل ويلسون، المحرر لدى مزودة بيانات الشحن الجوي ((تاك إندكس))، أن أسعار الشحن الجوي على طرق الشحن التجاري من هونغ كونغ وشنغهاي ازدادت باطراد، وتخطت ذروة تسليم طلبيات عيد الميلاد، وتتجاوز ((بكل سهولة)) مستويات 2022.

وانخفضت أسعار الشحن البحري، بما في ذلك على طرق التجارة عبر المحيط الهادئ، منذ الجائحة. وسلطت ((دروري)) للاستشارات البحرية، الضوء على تراجع الأسعار العالمية لشحن حاوية مقاس 40 قدماً بنسبة 35 % بين ديسمبر 2022 ونهاية الشهر الماضي.

وأضاف نيل ويلسون: ((هذا العام، تمتعت السوق خارج جنوب الصين على وجه الخصوص، بوتيرة أكثر رسوخاً منذ أشهر عدة، مدفوعة إلى حد كبير للغاية بقوة أعمال التجارة الإلكترونية)). ولفت ويلسون إلى تشكيل التجارة الإلكترونية ما يتراوح بين 40 و50 % من حجم رحلات الشحن على أغلب الطرق التجارية، وبلغت حتى في بعض الحالات 70 %.

وقال تشاندلر سو، مدير الشحن بشمال آسيا لدى ((جيوديس))، وهي وحدة لـ ((إس إن سيه إف)) الفرنسية التي تديرها الدولة، إن منصات مثل ((تيمو)) و((شي إن))، التي استهوت العملاء في الغرب بتصميماتها للموضة السريعة وباسعارها الرخيصة، كشفت عن ((طلب كامن)) بين العملاء الأمريكيين والأوروبيين، الذين يشترون سلعاً أكثر مما يحتاجون. وتابع: ((نموذج التجارة الإلكترونية هذا يخلق أيضاً طلباً على الشحن الجوي لم نره من قبل)). وهذا الطلب المرتفع يحد من قدرة العملاء التقليديين على التفاوض على أسعار أقل في الصين.

وأفاد سوناندان راي، الرئيس التنفيذي ليونيك لوجيستكس الأمريكية التي تدير أعمال التجارة لمصدرين عالميين، إن موظفيه في الصين ((يتوجهون إلى شركات الطيران ويحاولون التفاوض على الأسعار))، لكن ((الرد الذي يتلقونه هو أن مجموعات تجارة إلكترونية صينية تستغل معظم القدرات)).

وتعزز شركات شحن عالمية من استثماراتها في إدارة التجارة الإلكترونية، وتعيد تخصيص طائرات لمواكبة ازدياد الحجوزات، في حين توسعت منصات التجارة الإلكترونية الصينية في عروضها للشحن، ويستأجر بعض المنتجين المحليين طائرات لنقل بضائعهم.

وأشارت ((إشكا)) لاستشارات الطيران، إلى امتلاك ذراع الشحن التابعة لـ ((جيه دي دوت كوم))، بأسطولها الخاص المكون على الأقل من خمس طائرات، أما شركة الشحن الخاصة سنترال إير لاينز ومقرها هينان، فتحظى بعمليات مشتركة مع يون إكسبريس للوجستيات التجارة الإلكترونية من شينجن الصينية إلى باريس، وتحلق طائراتها نحو ست مرات أسبوعياً.

وأعلنت خدمات ((كاينياو)) اللوجستية التابعة لـ ((علي بابا))، تشغيلها 170 رحلة طيران مستأجرة في المتوسط أو اتفاقيات على حجز مساحات كبيرة أسبوعياً. وقال توم أوين، مدير الشحن لدى كاثاي كارغو في هونغ كونغ: ((باختصار، إنها منافسة محتدمة، وذلك بالنظر إلى الضعف النسبي في قطاعات أخرى من الشحن الجوي))، وتابع: ((إنها حركة شحن مطلوبة للغاية)).

وتشير تقديرات أوين إلى تشكيل التجارة الإلكترونية قرابة نصف حركة الشحن الجوي لدى ((كاثاي كارغو)) عبر هونغ كونغ، مضيفاً إن الشركة سرعت استثماراتها في التجارة الإلكترونية وجنوب الصين لمواكبة الطلب. ورفض أوين الكشف عن تفاصيل محددة مع ذلك، لكنه لفت إلى تمتع ((كاثاي)) بترتيبات لاستئجار طائرات لصالح منتجي تجارة إلكترونية في الصين.

من ناحية أخرى، يثير الاعتماد المتزايد على التجارة الإلكترونية الصينية مخاوف لدى مجموعات لوجستية، وذلك على خلفية التوترات التجارية بين واشنطن وبكين. وقال مسؤول تنفيذي في شركة شحن جوي آسيوية: ((تنصب أعين الجميع على العلاقات بين الصين والولايات المتحدة))، وأردف: ((سيكون هناك تأثير كبير، إذا ما صدر حكم قانوني مفاجئ في الولايات المتحدة، يقضى بأن ثمة مشكلة مع ((شي إن)) أو أي شركة تجارة إلكترونية أخرى في الصين)). ومع ذلك، أعربت مجموعات شحن لها باع طويلة، عن ثقتها بأن الطلب على التجارة الإلكترونية والموضة السريعة سيواصل توفير عوامل مواتية.

وذكر توبياس ماير، الرئيس التنفيذي لمجموعة ((دي إتش إل)): ((في ضوء توقعاتي للعام المقبل، ورغم أننا لن نشهد الذروة المسجلة في الجائحة مرة أخرى، إلا أنني لا أعتقد أن سوق الشحن الجوي ستظل راكدة))، وأضاف: ((سنستمر في رؤية بعض الطفرات، مع إبداء أسواق بعينها طلباً غير عادي)).