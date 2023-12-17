السكك الحديدية الإنجليزية تبحث عن مخرج من الفوضى العارمة

حسب تعبير المراقب السمين في كتاب توماس قاطرة الخزان، فقد تسببت القطارات ((الغبية)) على جزيرة سودور الخيالية (التي استخدمت كأساس لسلسلة كتب السكك الحديدية التي ألفها ((ريف دبليو أودري))) في إحداث ((ارتباك وتأخير)) لا نهاية لهما.

وبغض النظر عن مدى جهد وسعي توماس وبيرسي والأصدقاء ليكونوا ((قطارات مفيدة للغاية))، فالنتيجة دائماً ما تكون فوضى عارمة.

حالة السكك الحديدية الإنجليزية ستجعل من الصعب على السير توبهام هات، رئيس سكك حديد سودور المنكوبة أن تجد الكلمات المناسبة، فالتأخير واضح. والارتباك أمر مفروغ منه. والنظام في حالة من حالات الاختناق والشلل الاستراتيجي، ويبدو أن هذه الحالة ستستمر.

لقد أصبح القطاع في حالة جمود منذ أن تدخلت الحكومة لإلغاء عقود الامتياز الخاصة، واستمرار تشغيل السكك الحديدية بموجب تدابير الطوارئ أثناء الجائحة. وحلت عقود سكك الحديد الوطنية، التي تدفع رسوماً ثابتة للمشغلين لتشغيل شبكة تديرها الحكومة، محل الترتيبات الطارئة التي كانت سارية خلال الجائحة.

وبالفعل كانت هناك خطة لعملية إصلاح استراتيجية بالنظر إلى فشل نظام الامتياز التجاري قبل عام 2020. ومع ذلك، لم تنفذ توصيات مذكرة وليامز لعام 2021 حتى الآن، بما في ذلك تعيين ((عقل موجه)) للإشراف على الخدمات والبنية التحتية في السكك الحديدية في بريطانيا العظمي.

وتعد فرصة إحراز تقدم ملموس قبل الانتخابات العامة المقبلة ضئيلة. ونتيجة لذلك، يتعثر تقريباً كل شيء آخر، بدءاً من عقود الخدمات الجديدة إلى تبسيط وإصلاح الأسعار، وتحديد ما يجب فعله مع الامتيازات الأربعة الفاشلة التي تديرها الحكومة حالياً.

يؤدي هذا التجميد الاستراتيجي إلى آثار خطيرة. فقد خفضت شركة هيتاشي للسكك الحديدية قيمة مصنعها في شمال شرق إنجلترا، بسبب نقص طلبات شراء عربات قطار جديدة. وحذرت شركة ألستوم من خسائر في الوظائف بمصنعها في ديربي بسبب نفاد العمل. وكل هذا ليس لأن الشركات لا تحتاج إلى قطارات جديدة. فوفقاً لأحد كبار الشخصيات في الصناعة، يحاول مشغلون عدة إصدار طلبات لكن تعقيد إجراءات عمليات الشراء العامة تعرقلهم.

في الماضي كانت طلبات شراء عربات القطار الجديدة تحدد في اتفاقيات حق الامتياز، أما الآن، فعلى جميع القرارات المرور عبر قنوات حكومية. ويحتاج قطاع تصنيع السكك الحديدية، الذي وفقاً لجمعية صناعة السكك الحديدية يوظف أكثر من 30.000 شخص، إلى مئات عدة من الطلبيات سنوياً كي يستمر. ولم تكن هناك أي طلبات جديدة مهمة منذ أسطول إتش إس 2 في عام 2021، أما الآن، فالقطاع في محل شك.

وفي بلد يبدو متحسساً تجاه التخطيط على المدى الطويل، يعتبر هذا ببساطة أحدث انهيار في دورة الانهيارات الطويلة. وفي عام 2010، تقلص قطاع تصنيع عربات القطارات إلى مصنع واحد فقط، قبل أن تؤدي طفرة الطلب إلى التكالب على توسيع القدرات الإنتاجية. كذلك فإن غياب استراتيجية كهرباء السكك الحديدية، وهي منطقة أخرى تتقلب بين الازدهار والانهيارات، يجعل من الصعب على مشغلي السكك الحديدية معرفة ما الذي عليهم طلبه ومتى.

إلى حد ما، لا يشغل شكل تنظيم خدمات السكك الحديدية جمهور المسافرين الذي يهتم بصورة رئيسية بالجداول الزمنية والأسعار ومستويات الخدمة. ولكن هيكلية ما بعد الجائحة، حيث يتعين الحصول على موافقة مركزية لكل قرش ينفق، تهدد بأن تصبح تآكلية، مع بطء اتخاذ القرارات وتراجع الإيرادات وتزايد ضغوط خفض التكاليف.

وقد تحسنت أعداد الركاب تقريباً في سائر المنظومة. ولكن التحول نحو رحلات أقل ربحية، مع عدد أقل من المسافرين اليوميين والتذاكر الموسمية، وزيادة الرحلات الترفيهية، يعني أن الإيرادات لا تزال تمثل 75 % فقط من مستويات ما قبل الجائحة، فيما قامت وزارة الخزانة بسد الفجوة. وتحقق الخدمات ذات الوصول المفتوح، التي تعمل من دون عقود حكومية، وتحمل مخاطر تجارية، أداءً أفضل: حيث شهدت خدمات لومو وقطارات هال التابعة لشركة فيرست جروب نمواً في الإيرادات 40 % في النصف الأول من السنة المالية حتى نهاية سبتمبر.

وتتيح النقاشات الأخيرة حول إدخال حوافز الإيرادات، لشركات القطارات تحقيق أرباح أكبر في حال زيادة أعداد الركاب في العقود، وهو أمر موضع ترحيب. لكن هناك شكوك كبيرة حيال مستقبله.

تقول الحكومة إنها تعتزم إعادة أربعة امتيازات يديرها ((مشغل الملاذ الأخير)) الحكومي إلى أيدي القطاع الخاص، لكن ليس لديها خطة لكيفية القيام بهذا، حتى وإن كان هناك وقت قبيل الانتخابات. ونية حزب العمال هي السماح بإنهاء العقود وإبقاء عمليات التشغيل في أيدي القطاع العام من خلال مشغل الملاذ الأخير. لكنه لم يذكر كيفية إدارتها أو الدور التي تلعبه سكك حديد بريطانيا العظمى، أو شركات القطارات الخاصة، أو كيف سيحسن هذا من أي شيء. وعموماً فإن، أياً من النهجين، يتطلب بشكل أساسي، هدفاً طويل المدى لما تريد الدولة تحقيقه من خلال شبكتها الحديدية، وخطة للوصول إلى هذا الهدف. حالياً، سيكون تحقيق هذا مفيداً جداً.