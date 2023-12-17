«هيونداي» تسجل أعلى مبيعات سنوية في أمريكا

أظهرت بيانات لقطاع السيارات في كوريا الجنوبية أن مبيعات سيارات شركتي هيونداي، أبرز شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية وشريكتها كيا في الولايات المتحدة تجاوزت 1.5 مليون وحدة هذا العام، لتعد أعلى مبيعات سنوياً لهيونداي.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن البيانات أظهرت أن هيونداي وكيا باعتا 788 ألفاً و403 و722 ألفاً و176 وحدة على التوالي، خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر الماضيين.

وتعد المبيعات هي الأعلى على أساس سنوي التي يتم تسجيلها منذ أن دخلت هيونداي السوق الأمريكي خلال عام 1986. وكانت أعلى مبيعات سجلتها هيونداي في السابق قد بلغت 1.49 مليون وحدة خلال عام 2021.