ألمانيا توقف دعم السيارات الكهربائية

كشفت وزارة الاقتصاد الألمانية، أن برنامج دعم السيارات الكهربائية سينتهي قبل الأوان المحدد له، اليوم، بعد دفع نحو 10 مليارات يورو منذ العام 2016.

يأتي ذلك في أحدث علامة على التقشف الذي يتبعه أكبر اقتصاد في أوروبا بعد اعتماد ميزانية معدلة للعام 2024 هذا الأسبوع.

ويشار إلى أنه كان يتعين تقليص الميزانية الجديدة بعد حكم أصدرته المحكمة الدستورية الألمانية، أجبر الحكومة على تأجيل بعض البرامج المصممة لتسريع التحول الأخضر في ألمانيا.

وكان من المفترض في الأصل أن يتم تطبيق دعم السيارة الإلكترونية حتى نهاية العام المقبل. وسيتم دفع الإعانات التي تم تقديمها بالفعل، ولكن لن يتم قبول أي متقدمين جدد.

وتعمل صناعة السيارات الألمانية على توسيع نطاقها من السيارات الكهربائية بعد أن تغلبت الصين والولايات المتحدة على الشركات الألمانية في الصناعة سريعة النمو.

يذكر أنه في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية الاتحادية بالبلاد حكماً بعدم دستورية التعديل الذي أجرته الحكومة على الموازنة التكميلية للعام 2021 لإنفاق أموال كانت مخصصة لمكافحة أزمة كورونا على حماية المناخ، وكان ذلك التعديل يتيح للحكومة الحصول على قروض جديدة بقيمة 60 مليار يورو.