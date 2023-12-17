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بنك الشارقة يحتفي بيوبيله الذهبي

12/17/2023 7:30:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

احتفى بنك الشارقة أخيراً، بيوبيله الذهبي بأمسية استضافها نادي الشارقة للغولف والرماية، وجاءت الأمسية التي شهدت مشاركة أعضاء المجلس والإدارة العليا وفرق البنك وعدد من عملائه المميزين المخلصين لتتوج 50 عاماً من النجاح التجاري إلى جانب تكريم إرث البنك في التنوع والممارسات المستدامة والنمو الاقتصادي القوي والالتزام الثابت بالتفوق.

دور حاسم

وانطلاقاً من كونه أول مصرف تجاري يتأسس في إمارة الشارقة والخامس في دولة الإمارات، يواصل بنك الشارقة لعب دور حاسم على مر السنين في نمو وازدهار إمارة الشارقة والدولة. وخلال الأمسية، أشاد الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة بنك الشارقة بالدور المهم الذي يضطلع به البنك في دعم الشركات المحلية وتسهيل التجارة وتعزيز النمو الاقتصادي. كما وعد رئيس مجلس الإدارة بمستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً بقيادة مجلس إدارة حيوي وذي خبرة لدعم المرحلة المقبلة من النمو في ظل إدارة جديدة بقيادة الرئيس التنفيذي محمد خديري.

استقرار وازدهار

وتوجه الشيخ محمد بن سعود القاسمي، بالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، بجزيل الشكر للقيادة الرشيدة لجهودهم لتعزيز الاستقرار والازدهار.

كما ألقى محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، كلمة أمام الحضور أعرب فيها عن امتنانه وتفاؤله بمناسبة احتفال بنك الشارقة بالذكرى الخمسين لتأسيسه. وتوجه خديري بوافر الشكر لعملاء البنك الأوفياء، وفرقه المتفانية وكل المساهمين، والذين لعبوا دوراً رئيسياً في نجاح البنك وازدهاره وتعزيز قدرته على توفير خدمات متميزة للعملاء في إمارة الشارقة ودولة الإمارات.

وأكد خديري أن البنك يتجه نحو آفاق جديدة من خلال طرح مبادرات رائدة تنسجم مع احتياجات العملاء المتغيرة والمشهد المالي المتطور.

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