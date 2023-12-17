«ملف مصوّر».. حيث تتنافس النخبة

يشهد محور ملف مصوّر ((قصةٌ تُروى)) كل عام، منافسة حادة شرسة بين عدد من أبرز المواهب العالمية، ذلك أن هذا المحور ذو طبيعةٍ خاصة يمتلك بعضهم مهاراتها، بينما ينفر منه نسبة كبيرة من المصورين لصعوبته ولدقة معايير التميز فيه.. فرواية القصص عبر 5 إلى 10 صور مهارة خاصة تتطلّب عقليات متفوقة في المُخيّلة والتنفيذ، وفي النهاية فالمستفيد والمستمتع هو الجمهور بالطبع.

المصوّر الأسترالي ((سكوت بورتيلي))، ظَفرَ بالمركز الأول بملف ساحر عن القارة المتجمدة الجنوبية ((أنتاركتيكا)) التي تتمتع بأكثر أنواع الحياة البرية تنوّعاً في الكوكب والتي تزدهر في هذه الظروف المتجمدة، وتُعد هذه القارة بيئة هشة للغاية حيث تضم عدداً من أكثر الكائنات تنوّعاً في هذا الكوكب.

المصور التركي ((عارف هودافردي يامان)) جاء ثانياً بملف عن آثار زلزال هاتاي، الذي كان واحداً من أكبر الزلازل التي تم تسجيلها على الإطلاق في تركيا. المركز الثالث كان من نصيب الأمريكي ((برنت ستيرتون)) بملف عن الأفيال الآسيوية يتناول بعض التحديات التي تواجههم للتعايش بنجاح مع البشر والحفاظ على السلالة.

المركز الرابع كان من نصيب المصور الإسباني ((أنطونيو أراغون رينونسيو))، بملف بعنوان ((أريد أن أكون ميسي))، يتناول مركزاً للأطفال من ذوي الهمم في توغو، يوفر رعاية متخصّصة وفرصة لتحسين نوع الحياة والشعور بالأمان، وغالباً ما يتعرض هؤلاء الأطفال للإيذاء والإهمال، ويعيشون ويتنفسون كرة القدم التي تجلب لهم السلام والحرية.

المصوّر الهولندي ((جاسبر دوست))، جاء خامساً بملف عنوانه ((تعرّف إلى بوب)) يتناول قصة حب لطيفة عن الرحمة والتعاطف لطائر الفلامينجو، فبعدما اصطدم ((بوب)) بنافذة الفندق، تحدّى محنته إلى أن أصبح مصدراً للفرح والإلهام.

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