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رِسُوْم الْجِفَا

12/17/2023 7:30:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عَتْمَةْ اللَّيْل .. أنَا اشْعِرْ لِكْ بِكِلّ امْتِنَانْ

تَحْت جِنْحِكْ قِصِيْدِيْ وِالدِّمُوْع حْلِفَا

الْهِوَى مِسْتَحِيْل يْهِزّ قَلْب الْجِبَانْ

الْهِوَى لِلشِّجَاعْ اللَّى لا وَاعَدْ .. وِفَى

وِالزِّحُوْل الرِّجَالْ أهْل الْفِعُوْل السِّمَانْ

كِلّ ابُوْهُمْ تَحَتْ سَيْف الْغَرَامْ ضْعِفَا

مِنْ سِبَايِبْ نِحِيْلاتْ الْقِدُوْد الْحِسَانْ

هَرْجِهُمْ عَذْب غَيْر قْلُوْبهم مِنْ صِفَا..!

وِانْت يَا مَاخِذٍ رُوْحِيْ عَيَانٍ بَيَانْ

الْكِرِيْم إنْ عِطَى يَغْدِقْ وَ لا اعْفَى عِفَا

وَجْهِكْ السَّمْح أكَافِحْ بِهْ صِدُوْف الزِّمَانْ

وْصَدْرِكْ الْغِضّ أحَصِّلْ بِهْ حَنَانْ وْ دِفَا

وْجَرْحِكْ بْقَلْبِيْ أطْوَلْ عِمر وَاجْمَلْ مِكَانْ

لا مَحَتْه السِّنِيْن وْ لا امْتِثَلْ لِلشِّفَا

طِفِلْ لا فَاقْ يَطْلِبْك الرِّضَا وِالْأمَانْ

وِانْ مِسَحْت بْيَدِكْ عَلَى جِبِيْنِهْ غِفَا

إضْمَحَلَّيْت بَعْدِكْ يَا اللّه الْمِسْتَعَانْ

لَيْن بَانَتْ عَلَى وَجْهِيْ رِسُوْم الْجِفَا

لا تْحَاوِلْ تِعَلِّمْنِيْ طِرِيْق الْهَوَانْ

يَا مْنَسِّيْ لِسَانِيْ مِنْ عَرَفْتِكْ (أفَا)

وَاللّه انِّيْ لا امُوْت وْ مَا نِزَلْت الطِّمَانْ

وْ لا عِبَدْت الْوِجِيْه وْ لا تِبَعْت الْقِفَا

إخْذ مَضْمُوْن حَكْي الْقَلْب قَبْل اللِّسَانْ

آنا احِبِّكْ وْمِحْتَاجِكْ وَابِيْك .. وْ كِفَى

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