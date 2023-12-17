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الْحِلْم الْعَذْب

12/17/2023 7:30:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يَا اللّه يَا مِحْيِيْ الْعِظَامْ وْ هِيْ رِمِيْم

إجْعَلْ نِصِيْبِيْ بَاقِيَاتٍ صَالِحَاتْ

لا شِفْت وَجْه اللَّيْل كَنِّهْ لِيْ غِرِيْم

صَارَتْ لِيْ الْقِبْلِهْ مَنَارْ ارْبَعْ جِهَاتْ

الإسْتِقَامِهْ لِلصِّرَاطْ الْمِسْتَقِيْم

فِعْلِيْ وْشَفِّيْ وَاسْأَلْ اللّه الثِّبَاتْ

دَمْع النِّدَمْ مَا هُوْ مِثِلْ دَمْع الْيِتِيْم

وِالْفَرْق فِيْ الأسْبَابْ مَا هُوْ فِيْ الصِّفَاتْ

تَرَى انْعِزَالِكْ جَرْح فِيْ الْجَرْح الْقِدِيْم

تِرْجَعْ بِكْ الذِّكْرَى لَوْ اللَّى فَاتْ فَاتْ

إصْنَعْ سَعَادَةْ يَوْمِكْ وْتِلْقَى نِدِيْم

يَوْم السِّعِدْ وَجْهِهْ يِجِيْب الْمِغْرِيَاتْ

إدْلَهْ عَنْ جْرُوْحِكْ تِشُوْف انِّك سِلِيْم

فَقْر السَّعَادِهْ مَوْت قِدَّامْ الْمِمَاتْ

لا تِحْسِبْ انّ الْوَقْت بِالْفَرْحه عِقِيْم

بِاللَّحْظه الْحِلْوه تِمُوْت الذِّكْرِيَاتْ

مَا تِنْجِبْ بْطُوْن اللِّيَالْ إلاَّ عِظِيْم

مِحَنَّكٍ مَا هُوْ مِنْ بْطُوْن الْبَنَاتْ

حِلْمٍ فِتَحْ لايَّامِكْ الْعَيْش الْكِرِيْم

أعْذَبْ عَلَى الظَّمْيَانْ مِنْ (نَهْر الْفُرَاتْ)

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