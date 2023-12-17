«دبي للإعلام» تستكشف آراء الجمهور وتوجهاته الدرامية

انطلاقاً من حرص ((دبي للإعلام)) على الارتقاء بالذوق العام للجمهور، والتعرف على توجهاته وتجاربه المختلفة في متابعة المحتوى المرئي، ونوعية الأعمال الدرامية التي يفضل متابعتها خلال شهر رمضان المبارك، نظمت ((دبي للإعلام)) جلسة نقاشية للتعرف على ((أنماط استهلاك المشاهد العربي للمحتوى المرئي خلال الشهر الكريم))، وذلك بحضور ومشاركة مجموعة متنوعة من مشاهدي قنوات التلفزيون والمنصات الرقمية الذين عبروا عن آرائهم ووجهات نظرهم وتطلعاتهم المستقبلية المتعلقة بالدراما الرمضانية. ويأتي ذلك تماشياً مع أهداف ((دبي للإعلام)) الرامية إلى تقديم أفضل محتوى إعلامي ودرامي يلبي احتياجات وتطلعات الجمهور العربي.

وشهدت الجلسة التي استضافها مركز الأخبار التابع لـ((دبي للإعلام))، مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالمحتوى المرئي ونوعية الأعمال الدرامية واللهجات العربية الناطقة بها، وعدد حلقاتها ومواعيد العرض التي تتناسب معهم خلال الشهر الكريم، فضلاً عن معرفة مدى توافقها مع مختلف الفئات العمرية وتوجهاتها. كما استعرض المشاركون، طبيعة المحتوى الخاص بالمنصات الرقمية وإمكانيات تطويره والارتقاء بمستواه.

قيمة ودور

وأشار عبد الواحد جمعة، المدير التنفيذي للشؤون التجارية والشراكات في ((دبي للإعلام))، إلى أهمية الجلسة النقاشية ودورها في تحديد توجهات الجمهور واختياراته الدرامية. وقال: نسعى من خلال مجموعة الجلسات النقاشية التي تعقدها ((دبي للإعلام)) إلى التعرف على آراء الجمهور في الأعمال الدرامية والبرامج التلفزيونية التي نقدمها خلال الشهر الكريم، وتحديد أنماط استهلاكهم للمحتوى، وذلك بهدف الارتقاء بالذائقة العامة وتطوير عملية الإنتاج والارتقاء بمستواها لتوافق أذواق المشاهد العربي في كافة أماكن تواجده.

وأكد جمعة أن هذه الخطوة تأتي في إطار عملية التطوير الشاملة التي تشهدها كافة الأذرع الصحافية والتلفزيونية والإذاعية وكذلك المنصات الرقمية التابعة لـ((دبي للإعلام)).

دراسة شاملة

يذكر أن الجلسة النقاشية، تعد جزءاً من دراسة شاملة تنفذها ((دبي للإعلام))، بهدف التعرف على أنماط استهلاك المحتوى العربي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، وتتضمن مجموعة من الجلسات النقاشية المتخصصة التي سيتم عقدها على مدار الأسابيع المقبلة، إلى جانب استطلاعات الرأي التي يتم تنفيذها عبر وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى كافة شرائح المجتمع العربي.