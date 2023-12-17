مكتبة محمد بن راشد.. منارة معرفية تثري لغة الضاد

في قلب إمارة دبي، تقف مكتبة محمد بن راشد شامخة باعتبارها معلماً حضارياً وثقافياً ومنارة معرفية، متجذرة بعمق في تراث الأمة ولغتها العربية؛ إذ تُعد رمزاً حياً للعمق الثقافي واللغوي الذي تزخر به المنطقة، لتقود في ظل رؤية رائدة تعزيز النهوض بلغة الضاد عبر سلسلة قيمة ومتواصلة من الفعاليات والمبادرات والبرامج الثقافية وورش العمل التي تبرز غنى وتنوع الثقافة العربية.

وتحرص مكتبة محمد بن راشد، منذ افتتاحها على تنظيم سلسلة واسعة من الأنشطة، إلى جانب استضافة العديد من المهرجانات والملتقيات الثقافية المحلية والإقليمية والعالمية التي تسلط الضوء على جمال وأهمية اللغة العربية وتشجع الشباب والأطفال على القراءة عبر ورش عمل مبتكرة تجمع بين التعلم والمرح بروح معاصرة، إضافة إلى تقديم مسابقات لغوية تحفز الشباب على استكشاف اللغة بطريقة تفاعلية ومبدعة.

ومن بين أبرز مبادرات مكتبة محمد بن راشد لتعزيز اللغة العربية بين أفراد المجتمع والأجيال الجديدة، مبادرة ((عالم يقرأ))، التي تبرعت عبرها بنحو 60000 كتاب لمختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والتعليمية والمكتبات ومن بينها الكثير من الكتب باللغة العربية، ومنها أكثر من 5000 كتاب من مختلف المجالات والموضوعات تم توزيعها على 11 مجمعاً تعليمياً جديداً من مشروع مجمعات زايد التعليمية في إمارات مختلفة داخل الدولة، إضافة إلى اعتزام المكتبة مواصلة توزيع المزيد من الكتب في الفترة المقبلة، الأمر الذي يبرز حرصها على إيصال المعرفة لأكبر نسبة من الأفراد، ويدعم استراتيجية دولة الإمارات في نشر المعرفة والتشجيع على القراءة إلى جانب تقديم الدعم للطلاب المشاركين في تحدي القراءة العربي.

وبلغ مجموع عناوين الكتب المطبوعة والرقمية في مكتبة محمد بن راشد، أكثر من مليون ومئتي ألف كتاب، ووصل عدد العناوين والفيديوهات في قاعدة البيانات إلى أكثر من 21 مليون عنوان، إضافة إلى وصول عدد الكتب المطلوبة من الموقع والتطبيق إلى أكثر من 4400 كتاب، وأكثر من 620 ألف كتاب رقمي، إلى جانب ست قواعد بيانات عالمية، ومن بينها أكثر من 600 ألف عنوان باللغة العربية في جميع المجالات والتخصصات، إلى جانب المقتنيات والمخطوطات النادرة بين أروقتها. وتحتضن مكتبة محمد بن راشد، مجموعة غنية من المعاجم والمراجع اللغوية المتفردة والنادرة والمعاصرة.

فعاليات متفردة

وقد نظّمت مكتبة محمد بن راشد، منذ افتتاحها، أكثر من 300 فعالية وورشة عمل تثقيفية وتعليمية وتدريبية لمختلف شرائح المجتمع من الكبار والأطفال والعائلات في العديد من المجالات والتخصصات، ومن بينها فعاليات شهرية ((أيام المكتبة)) و((قهوة وكتاب)). كما عملت على تسخير التكنولوجيا في تقديم محتوى تعليمي جذاب يركز على اللغة العربية. وحرصت المكتبة على استضافة نخبة من الكتّاب والشعراء في جلسات تفاعلية وحوارية شاركوا عبرها تجاربهم في الكتابة الإبداعية والقراءة باللغة العربية لتحفيز الشباب وتعزيز حب اللغة الأم لدى الجيل الناشئ.

ومن أبرز فعاليات المكتبة التي أضاءت على اللغة العربية في العام، أمسية شعرية للشاعر الراحل الكبير كريم العراقي، والشاعر الإماراتي إبراهيم محمد إبراهيم.. كما احتفت مكتبة محمد بن راشد باللغة العربية، بتنظيم أمسية فنية وثقافية للفنان والمُلحن التونسي لطفي بوشناق.

جائزة محمد بن راشد للغة العربية

ونظمت مكتبة محمد بن راشد، جائزة محمد بن راشد للغة العربية في نسختها لسنة 2023، والتي خصصت نحو 2.8 مليون درهم (750 ألف دولار)، توزع بواقع 257 ألف درهم إماراتي (70 ألف دولار) عن كل فئة من فئات الجائزة، التي تندرج تحت محاور التعليم، والتقانة (التكنولوجيا)، والإعلام والتواصل، والسياسة اللغوية والتخطيط والتعريب، والثقافة والفكر ومجتمع المعرفة. وتبرز هذه الأرقام والفعاليات كافة، رؤية المكتبة في دعم النهوض باللغة العربية ونشرها واستخدامها في الحياة العامة، وتسهيل تعلمها وتعليمها، إضافة إلى تعزيز مكانة اللغة العربية وتشجيع العاملين على نهضتها.

مركز الترميم

وفي إطار حرصها على الحفاظ على المخطوطات العربية وضمان وصولها للأجيال القادمة، أسست مكتبة محمد بن راشد برعاية من ((اتصالات e&))، مركزاً متكاملاً، لتقديم خدمات الترميم والمعالجة الفنيّة لمختلف أنواع المقتنيات النادرة من كتب ومخطوطات بمختلف اللغات ومن بينها اللغة العربية.