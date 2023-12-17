الإمارات ترسخ مكانة اللغة العربية بوصفها وعاء للفكر والعلم

تحتفي دولة الإمارات باليوم العالمي للغة العربية، بينما تواصل إثراء وتذخير حصاد نجاحاتها في تكريس مكانتها العلمية والفكرية والثقافية، محلياً وعربياً وعالمياً، عبر مبادرات ومشروعات تعزز حضورها الرفيع في الساحات والمحافل الثقافية والعلمية والفكرية والأدبية، إذ تحظى اللغة العربية في دولة الإمارات العربية المتحدة، باهتمام يثري قيمتها ودورها ومكانتها التاريخية والمعاصرة عالية المستوى، وبالطبع، فإن هذا الحرص والاهتمام يقود محاوره ودفة مساراته قادة الدولة الذين لا يدخرون جهداً أو إمكانات في سبيل تقوية حضور وتأثير لغة الضاد بوصفها وعاء فكرياً وثقافياً، وذلك على كافة الصعد والمستويات، إذ تقود وتطلق دولة الإمارات في السياق، إضافة إلى مبادرات وفعاليات مؤسساتها المتخصصة، المتنوعة، مجموعة من المشروعات والبرامج المؤثرة التي تقوي قيمة اللغة العربية وتجعل حضورها العصري مؤثراً وفاعلاً ما يبرز أهميتها التاريخية والمعاصرة، ومن بين أبرز المبادرات والجوائز والفعاليات في الصدد: تحدي القراءة العربي، ومبادرات مكتبة محمد بن راشد المتخصصة في حماية وتعزيز أهمية اللغة العربية، وجائزة محمد بن راشد للغة العربية، و((بينالي دبي للخط))، ومبادرة ((بالعربي)) التابعة لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وبرامج مركز أبوظبي للغة العربية، وفعاليات وأنشطة مجمع اللغة العربية في الشارقة، والمعجم التاريخي للغة العربية.

وذلك إضافة إلى مجموعة الأنشطة والبرامج الفنية الخاصة بتكريس أهمية لغة الضاد، وعلى رأسها المعارض والمهرجانات المتخصصة التي تقودها وتطلقها هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)).

وقد عبر عدد من مديري ومسؤولي الجهات المعنية، عن أهمية اللغة العربية، ودور الإمارات في إعلاء وترسيخ منزلتها الرفيعة. إذ أشارت هالة بدري، المديرة العامة لهيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة))، في هذا الصدد، إلى أهمية اللغة العربية لكونها حاضنة غنية للمعرفة والفكر العربي، مشيدةً بحرص دبي والإمارات على حماية اللغة العربية والاهتمام بها.

وقالت: ((تحظى اللغة العربية بمكانة متميزة في الدولة وهو ما يبرز سعيها الدائم والمستمر للنهوض بها على مختلف المستويات، وترسيخ مكانتها محلياً وعالمياً باحتسابها مرآةً تبرز ثراء مخزوننا الثقافي والمعرفي، وأداة رئيسة ومؤثرة تعبر عن هويتنا الوطنية)).

وأضافت: ((تواصل دبي للثقافة عبر ما تقدمه من مشروعات وبرامج مبتكرة بذل جهودها لتعزيز ثقافة القراءة بين أفراد المجتمع، وتنمية مهارات الأطفال والناشئة، القرائية والتعبيرية، إضافةً إلى تفعيل دور الخط والأدب بشتى أصنافه في الساحة المحلية، وتهيئة بيئة إبداعية قادرة على تمكين المبدعين وفتح الآفاق أمام الشعراء والأدباء، وتحفيزهم على إثراء المشهد الثقافي المحلي)).

ثراء

بدوره، قال جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: يدعونا هذا اليوم المجيد، الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، إلى إحياء قيمة لغتنا العربية، وتذكُّرِ موروثها الخالد، وتفرّدِها المتميز.. ولطالما شكّل ترسيخ حضور اللغة العربية أولويةً قصوى لدى مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إذ أطلقت المؤسَّسة العديد من البرامج والمبادرات والمشروعات مثل ((مركز المعرفة الرقمي))، و((برنامج دبي الدولي للكتابة)) ومبادرة ((بالعربي)).

دليل

وأوضح الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، أن احتفاء العالم باللغة العربية دليل على مكانتها المهمة، فهي عماد الثقافة العربية، وركيزتها الفكرية، ولغة الإبداع، ووعاء الفكر، وهي الجسر الأجمل، الذي يتخذ سبيلاً للحوار مع الثقافات، والتواصل الحضاري.

وتابع: ((تولي دولة الإمارات متمثلة بقيادتها الحكيمة، اللغة العربية عناية خاصة، واهتماماً كبيراً، وقد أخذت على عاتقها مهمة النهوض بها، من خلال وضع استراتيجيات وإطلاق مبادرات وبرامج ومشروعات، تهدف إلى صون اللغة العربية والمحافظة على مقدراتها.

ومن هذا المنطلق نمضي في مركز أبوظبي للغة العربية باستثمار كافة الإمكانات، وتنسيق مختلف الجهود من أجل أن تبقى اللغة العربية منارة تضيء طريق جميع أفراد المجتمع، وتقودهم نحو مقدرات المعرفة، والفكر النيّر السليم، كما نواصل العمل من أجل أن تبقى دولة الإمارات وعاصمتها أبوظبي مركزاً عالمياً، يرعى اللغة العربية، ويحافظ عليها، ويعرف العالم بأهميتها ومكانتها.

نتائج فريدة

ومن جهته، قال ماجد المنصوري، نائب المدير التنفيذي لمتحف المستقبل: يحتفي متحف المستقبل في دبي، باللغة العربية على مدار العام، وتستقطب واجهته المزينة بالحروف العربية، والتي تمثل مقولات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، ((رعاه الله))، والتي صاغها الفنان الإماراتي مطر بن لاحج بحرفية ودقة، اهتمام وأنظار العالم أجمع.

واستطرد: توجه العبارات المنقوشة بفن الخط العربي على واجهة متحف المستقبل، رسالة إلى العالم، تؤكد أن المستقبل سيكتب بحروف عربية، كما هو الطموح المنشود لهذا الصرح المعرفي.

وواصل: تسهم دولة الإمارات بدور رائد في الحفاظ على اللغة العربية وتعزيز حضورها في العالم العربي، عبر عدد من المبادرات وأبرزها مبادرة ((تحدي القراءة العربي)).. كما تجسد العبارات التي نُقشت على واجهة المتحف الرسائل الرئيسة والرؤية الفلسفية للصرح المعرفي، إذ إنها ثلاثة اقتباسات ملهمة من أقوال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهي: ((لن نعيش مئات السنين، ولكن يمكن أن نبدع شيئاً يستمر مئات السنين))، ((المستقبل سيكون لمن يستطيع تخيله وتصميمه وتنفيذه.. المستقبل لا ينتظر.. المستقبل يمكن تصميمه وبناؤه اليوم))، ((سرّ تجدُّد الحياة وتطور الحضارة وتقدم البشرية هو في كلمة واحدة: الابتكار)).

تميز

وقال الدكتور عيسى الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج: ((في يومها العالمي تتجلى عظمة مكانة اللغة العربية، وكل أيامنا للعربية، فهي اللغة الشريفة العظيمة، لغة الأرض والسماء، لغة الهوية الوطنية والخليجية والعربية والإسلامية بل الثقافة الإنسانية، بل هي مرجع للتاريخ والعلوم والقيم والثقافة الإنسانية، فهي لغة العلوم والشعر والفنون، ولغة الطب والهندسة والفلك والجبر وغيرها من العلوم.

وتابع: أما عن أهميتها على المستوى الوطني، فهي عنصر من عناصر الهوية الوطنية وقد رسخ مكانتها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، وقادة الدولة، جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية.

تنوع

وقالت فاطمة الدربي عضو مجلس إدارة مركز اقرأ واستمتع: يحتفي العالم في 18 ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للغة العربية باعتبارها أحد أهم أركان التنوع الثقافي للبشرية، ولغة الحضارة العربية الإسلامية، ولغة العلوم والمعرفة والآداب. إن لغتنا العربية بأحرفها الثمانية والعشرين تكفل لنا أن نرسم البهجة والمحبة والفرح والخير وكل الصور على وجوهنا، فهي لغة جميلة يمكنها تشكيل أجمل الصور.