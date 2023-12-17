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لطيفة بنت محمد: «العربية» سيدة اللغات وجوهر هويتنا

12/17/2023 7:30:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، أن اللغة العربية تحظى بمكانة متميزة، فقد اختارها الله عز وجل، لتكون لغة القرآن الكريم، لافتةً سموها إلى أن لغة الضاد لغة قادرة على مواكبة كل أشكال الآداب والعلوم والمعارف، كونها لغة العلم والحضارة وإحدى أقدم وأغنى اللغات في العالم. وقالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية: ((اللغة العربية سيدة اللغات، وجوهر هويتنا العربية والإسلامية، ووعاء العلم والفكر والأدب، وأداة التواصل ونقل المعرفة والتراث الثقافي بين الأجيال، تمتاز عن غيرها من اللغات بثراء مفرداتها وغزارة معانيها ومرونتها، ما يجعلها مستودعاً فكرياً وشعورياً غنياً قادراً على توصيل رسالة العقل والحكمة، والتعبير عن المشاعر الإنسانية بأفضل صورة، إضافةً إلى قدرتها على مواكبة متطلبات العصر، ما يجعلها لغة المستقبل والإبداع والابتكار بامتياز)).

وأشارت سموها إلى الأدوار البارزة التي تقوم بها دولة الإمارات في المحافظة على اللغة العربية والنهوض بها في مختلف المجالات، وجهودها المتواصلة ومبادراتها المتنوعة الهادفة لترسيخ حضورها ومكانتها في المجتمع المحلي والعالمي، مؤكدةً على دور الآباء والأمهات في غرس حبها في نفوس أبنائهم، ومؤكدة على ضرورة تعزيز قوتها واستمرارها كإحدى ركائز الثقافة العالمية.

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