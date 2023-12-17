آفاق الفنون وأدوارها الحضارية جوهر منتدى في مكتبة الصفا

استضافت مكتبة الصفا للفنون والتصميم في دبي، أخيراً، ندوة فنية متخصصة، شارك فيها خبراء بارزون في المنطقة، متخصصون في الفن والعمران، حيث استعرضوا كيفيات وطرق إسهام الفن العام في لعب دور محوري في تعزيز الثقافة والمجتمع وتحقيق أهداف دبي ودولة الإمارات الرامية إلى ترسيخ قيم ومفاهيم الاستدامة.

نظمت الندوة مؤسسة «إنلوك»: (Inloco )، حيث جمعت فيها مجموعة مختارة من كبار المهنيين، المتخصصين والعاملين في المشهد الفني والثقافي في دبي. وقد تضمن الحدث، حلقة نقاش ومحاضرات فنية تستكشف مناظر المدن في دول مجلس التعاون الخليجي، مع إضاءات بحثية معمقة على طبيعة الدور المحوري للفن العام في تحديد جوهر المدن.

واستعرض المشاركون، في فقرات وبرامج الفعالية، هويات المدن في الخليج العربي، وقاموا بدراسة تطورها بمرور الوقت. كما تضمن البرنامج ست جلسات تفاعلية، جمعت العلماء والفنانين والقيمين الفنيين والمهندسين المعماريين وخبراء العمران، وعلى رأسهم: خالد العوضي، الأستاذ المشارك في العمران المستدام والهندسة المدنية والبيئية في جامعة خليفة، وألفريد بوستانوف، أستاذ مساعد في الدراسات الأوروبية في جامعة خليفة/ وفي جامعة أمستردام، جورج كاتودريتيس رئيس قسم الهندسة المعمارية في الجامعة الأمريكية في الشارقة. وانضم إليهم فنانون مشهورون عالمياً، مثل فيليبو مينيلي وندى سلمانبور.





ونوقشت العناصر التي تعزز قيم الحوار واللقاء والاستدامة بين سكان المدينة، كما ناقش المشاركون كيف يمكن للفن العام معالجة القضايا البيئية، وتعزيز أهداف التنمية المستدامة والاقتصادية والاجتماعية.

وقالت أناستاسيا دافيدوفا، من شركة بارتنرز ريليشنز إنلوكو: «كانت ندوة إنلوكو التي استمرت يوماً واحداً في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، بمثابة تجمع مهم لكبار الخبراء في المنطقة في مجال الفن والعمران. وقد أعاد هذا الحدث تعريف تصوراتنا لمناظر المدينة في دول مجلس التعاون الخليجي، وسلط الضوء على «القوة التحويلية للفن العام في الهوية الحضرية والتنمية». لقد كان الحدث بمثابة منتدى موسع وجوهري، حيث التقت في برامجه، الحداثة بالتقاليد، ووسع الخطاب إلى ما هو أبعد من الفن ليشمل الحياة الحضرية المستدامة والإشراف البيئي في دبي...».