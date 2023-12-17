مهرجان القيروان للشعر العربي الثامن ينطلق يوم الجمعة المقبل

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تشهد العاصمة التونسية تونس، يوم الجمعة المقبل، انطلاق فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان القيروان للشعر العربي، الذي تنظمه دائرة الثقافة في الشارقة بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية التونسية، ويستمر على مدى 3 أيام، بمشاركة واسعة من شعراء تونسيين وعرب من ليبيا والجزائر.

وقال عبد الله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة: «إن بيوت الشعر في الوطن العربي، أصبحت منارات ثقافية عربية، تواصل تألقها في تعزيز حضور الشعر العربي في الساحة الثقافية، بفضل الدعم المتواصل من صاحب السمو حاكم الشارقة، إيماناً من سموّه بأهمية دعم الثقافة والمثقفين».

وأشار العويس إلى أن بيت الشعر في القيروان يؤكد تميّزه عاماً بعد عام من خلال عمله الثقافي الدؤوب، وخاصة مهرجان الشعر العربي الذي يعدّ تتويجاً لأنشطة البيت على مدار العام، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن البيت أصبح نافذة ثقافية، ويستقطب جمهوراً كبيراً من محبي الشعر والأدب، ويعزز من التواصل الثقافي بين المبدعين التونسيين والعرب.

وأضاف رئيس دائرة الثقافة: «يضع بيت شعر القيروان جمهور الشعر في كل دورة من دورات مهرجانه أمام فعاليات ثقافية متنوعة، ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى الدور الحيوي الذي يقوم به البيت لتقديم «براعم» جديدة، ومواهب إبداعية صاعدة كان للبيت دور مهم في اكتشافها ودعم مسيرتها».

فعاليات متنوعة

في بيت الحكمة في قرطاج، المدينة التاريخية، ينطلق حفل افتتاح المهرجان، ويشهد تدشين معرض بيت الشعر في القيروان، حيث سيضم عدداً من إصدارات دائرة الثقافة في الشارقة، كما ستشهد فقرات الافتتاح عرض شريط وثائقي يروي مسيرة البيت على مدى العام، وما تخللها من أمسيات وندوات وأنشطة ثقافية وفنية متعددة.

ويقرأ في الجلسة الشعرية الافتتاحية الشعراء: محمد الغزي، وهادي القمري، وعرّادي النصري، وإسراء النفّاتي من ليبيا، وأنيس الهاني، ورتال الهاني من (براعم بيت الشعر).

ويشهد اليوم الافتتاحي أيضاً أمسية شعرية يشارك فيها: بسمة الحذيري، وخليل عبّاس من الجزائر، وعزيز الوسلاني، وفاضل المهري، ونضال السعيدي، وسليم الهدّاجي (من براعم البيت).

وفي ثاني أيام المهرجان، تقام ندوة نقدية بعنوان «فضل الشعر على اللغة»، يشارك فيها: د. مبروك المنّاعي، ود. وليد الزيدي، ود. منصف الوهايبي، فيما يقوم د. حاتم الفطناسي بإدارة الجلسة.

كما سيشهد اليوم الثاني من المهرجان أمسية شعرية يشارك فيها: آية رزايقيّة من الجزائر، والسيد التابعي، ونجوى خلف الله، وسهام بن رحمة، والهادي العثماني، وأيمن الجوادي (من براعم بيت الشعر).

وخصص البيت اليوم الختامي للاحتفاء بالشعراء والنقاد والمثقفين المشاركين في المهرجان.