«وداعاً جوليا» يحط الرحال في دور السينما الإماراتية

يعرض الفيلم السوداني «وداعاً جوليا» للمخرج محمد كردفاني في دور السينما الإماراتية، ليصبح مجموع السينمات، التي تعرض الفيلم في دول الخليج العربي 84، وفي فرنسا ارتفع عدد السينمات، التي تعرض الفيلم إلى 67 شاشة، بعد أن نجح الفيلم في بيع أكثر من 20 ألف تذكرة، منذ انطلاقه في 21 مدينة في مطلع شهر نوفمبر، ليواصل عروضه للأسبوع السادس على التوالي، بينما يُعرض في دور العرض المصرية للأسبوع الثامن على التوالي، بعد أن سجل منذ أسبوعه الثاني أعلى إيرادات لفيلم عربي في تاريخ شباك التذاكر المصري.

ويمكن مشاهدة الفيلم في الإمارات في دور العرض التالية: فوكس (مردف سيتي سنتر، ياس، جزيرة المارية، نخيل النخلة، مول الإمارات، الزاهية سيتي سنتر، وافي، عجمان سيتي سنتر، الجيمي مول، الحمراء، الفجيرة سيتي سنتر، ميركاتو، فستيفال سيتي، ديرة سيتي سنتر، أبراج نيشن، جاليريا)، وروكسي (الخوانيج، ودبي هيلز، وسيتي ووك، وبوكس بارك)، بالإضافة إلى ريل سينما في مول دبي، ونوفو سينما ميجابلكس، وسينيبوليس في سيركل مول، وستار سينما في كل من (فلاجشيب الغرير والبوادي، وأخيراً سيني رويال ديرفيلدز ودلما مول).

وفي الوقت نفسه يشهد الفيلم عرضه في النسخة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي (14- 21 ديسمبر)، حيث ينافس في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة على جائزة نجمة الجونة الذهبية، وأيضاً على جائزة سينما من أجل الإنسانية.

الفيلم من إخراج وتأليف محمد كردفاني الحائز العديد من الجوائز، وبطولة الممثلة المسرحية والمغنية إيمان يوسف، وعارضة الأزياء وملكة جمال جنوب السودان السابقة سيران رياك، ويشارك في بطولة الفيلم الممثل نزار جمعة، وقير دويني.



