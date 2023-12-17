3 أعمال تسرد جواهر «تجليات» الفنون الإسلامية

دشنت أخيراً 3 أعمال فنية، ضمن فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من المهرجان، في مدينتي خورفكان وكلباء، حيث دشنها وأعلن انطلاقتها محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة، مدير مهرجان الفنون الإسلامية، وعمران القطري مدير العلاقات العامة في الدائرة، بحضور عدد كبير من الفنانين والإعلاميين، ومحبي الفنون المعاصرة.

واحتضن شاطئ كلباء العمل الفني «البوابات الأبدية: رحلة التجلي»، للفنان عبد الله النيادي من الإمارات، فيما تزيّنت ساحات مدرج خورفكان بالعملين الفنيين «يداً بيد مع الشارقة» للفنانين كاز شيران، وديانا ني من اليابان والولايات المتحدة، و«الملويّة» للفنانتين كريمة الشوالي من الإمارات، وإيمان إبراهيم من مصر.

وتجوّل القصير والحضور في المعارض الثلاثة، وتعرفوا من الفنانين على تفاصيلها، وعلى عملية إنتاج الأعمال، وسعيها إلى ملامسة روح الفنون الإسلامية، وتجسيد شعار الدورة الحالية «تجليات».

«البوابات الأبدية»

واستمع القصير والحضور إلى فكرة العمل الفني «البوابات الأبدية: رحلة التجلي»، الذي يستعيد البوابات المعدنية القديمة، التي اعتادت أن تزيّن أحياء دولة الإمارات العربية المتحدة، ورمزيتها التي تعبر عن المجتمع والبساطة والألوان النابضة بالحياة والحرفية المعدنية الرائعة، مما يعكس أحلام المجتمع في ذلك الوقت.

ثم اطلع الحضور على عمل «يداً بيد مع الشارقة» المشترك بين كاز شيران وديانا ني، الذي يمثل عملاً مركباً بوحدات خشبية لإنشاء نقطة تجمع مجتمعية فريدة، حيث يوفر ظلالاً نهاراً، ويتحول لمظهر مصباح زخرفي في الليل. الهيكل الناتج يلتقط ويعرض الفرح في عالمنا، ويخلق خلفية للتفاعل بين البشر والطبيعة، ويتألف هذا الهيكل من خمس عشرة وحدة متطابقة، ومتصلة ببعضها البعض.

«الملويّة»

وفي «الملويّة» عملت الفنانتان كريمة الشوملي، وإيمان إبراهيم على تجسيد فكرة العمل في تصميم واحدة من أجمل المآذن «الملوية» المعروفة بتصميمها الفريد، الذي يتجاوز عمره ألف عام، والذي جعلها واحدة من أهمّ المعالم المعمارية الأثرية، التي مثّلت إبداع العمارة الإسلامية العربية في العراق، حيث اكتسبت أهميتها التاريخية، بفضل أسلوبها المعماري الفريد، الذي لم يسبق أن بني مثله في أي مكان في العالم.