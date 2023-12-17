ركلة جزاء غير محتسبة للعين و3 حالات طرد صحيحة

شهدت الجولة 11 لدوري أدنوك للمحترفين هدوءاً تحكيمياً، ولم تكن هناك حالات مؤثرة في نتائج المباريات، حيث ظهر حكام الساحة بمستوى طيب وتركيز عالٍ، وتم احتساب 3 حالات طرد صحيحة، فيما قل تدخل تقنية الفيديو، وكان التدخل إيجابياً في حالتين، الأولى في حالة طرد لاعب البطائح أديلسون البيرتو نتيجة اللعب العنيف، والثانية في حالة طرد لاعب عصام فايز لاعب عجمان نتيجة التعدي على لاعب النصر كيفن اندريس خلال لعبة مشتركة، بينما طرد سالم العزيزي لاعب الوصل للإنذار الثاني، في قرار صحيح لحكم لقاء الوصل وكلباء.

وكانت هناك حالة تدخل من تقنية الفيديو حينما تم استدعاء حكم مباراة العين مع الوحدة للوقوف على مخالفة للاعب سفيان بوفتيني الذي نال إنذاراً بسبب عرقلته للاعب كلباء اندريس فومبيرجر، ولكن الحكم لم يقتنع بوجهة نظر حكم الفيديو بطرد اللاعب واكتفى بالإنذار.

في المقابل فإن حالات اللعب التي تحدث داخل منطقة الجزاء لا تزال في حاجة لمزيد من التركيز سواء لحكام الساحة ومزيد من التعاون مع حكام تقنية الفيديو، حيث شهدت مباراة الوحدة مع العين عدم احتساب ركلة جزاء للعين نتيجة عرقلة لوكاس بيمينتا مدافع الوحدة للاعب كودجو لابا مهاجم العين.

حالات تحكيمية

* طالب شباب الأهلي بركلة جزاء في مباراته أمام بني ياس ولكن اللعبة لا ترتقي لمثل هذا القرار.

* إلغاء هدف للجزيرة، قرار صحيح من الحكم المساعد لوجود تسلل.

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