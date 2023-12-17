عبدالله حسن: الجولة 11.. تصحيح المسار والأمل

أكد عبدالله حسن المحاضر في الاتحادين الدولي والآسيوي والمحلل الكروي، أن الجولة 11 لدوري أدنوك للمحترفين تعتبر جولة تصحيح المسار للعديد من الفرق مثل الشارقة والجزيرة والوحدة والنصر، والتمسك بأمل تحقيق الأهداف كما حدث للوصل وشباب الأهلي، وأيضاً حتا الذي يرغب في النجاة من شبح الهبوط، لذلك غلب الجانب التكتيكي على أداء الفرق، ومن الإنصاف تستحق الجولة أن نطلق عليها مسمى ((جولة المدربين)).

وقلت نسبة التهديف ولكن لم تغب المتعة الكروية في عدد من المباريات برغم الحذر والخوف من الخسارة.

اللعب بمهاجميْن

ورصد عبدالله حسن العديد من المشاهد الفنية خلال الجولة، منها لجوء أغلب الفرق للعب بمهاجميْن لتعزيز القوة الهجومية والسعي لتحقيق الفوز، وقال: شاهدنا ذلك الأمر مع فرق الجزيرة والوحدة فحققا فوزاً مستحقاً، فيما حاولت فرق حتا والبطائح وبني ياس ولكنها لم توفق، بينما برز التنظيم التكتيكي والتوازن في الأداء والمهام داخل الملعب، من خلال الاعتماد على فاعلية خط الوسط، مع التميز في سرعة التحول الهجومي عند فقد الكرة من العمق الدفاعي، والاعتماد على الكرات العرضية والتي جاءت معظمها خطرة على حراس المرمى.

وأضاف عبدالله حسن: يلاحظ أن النسبة الأكبر لأهداف الجولة جاء من خلال اللمسة الأولى للفرق التي لعبت بمهاجميْن، مثلما حدث لشباب الأهلي والوصل، مع استغلال مهارة المراوغة والاستفادة من الكرات العرضية.

وأشاد عبدالله حسن بمجازفة مدرب الجزيرة البديل في الدفع بعدد من العناصر الشابة التي تشارك للمرة الأولى.

وعن انطباعه عن أداء عدد من الفرق خلال الجولة 11 قال عبدالله حسن: الوصل نجح في الفوز والاحتفاظ بالصدارة بحسن استغلال مهارة عدد من لاعبيه، والتوظيف الجيد من المدرب لقدرات وإمكانات هؤلاء اللاعبين بأفكار جيدة لا تخلو من المجازفة، فيما قدم كلباء أداء قوي، ولكن خبرة الوصل رجحت كفته، وواصل شباب الأهلي تحقيق الفوز بفلسفة تعتمد على تسجيل الأهداف ومن ثم المحافظة عليها بأداء دفاعي جيد، بينما نجح الشارقة في تجاوز أحزان الخروج من ((أبطال آسيا)) من خلال تركيز لاعبيه والمدرب بشكل كبير فحقق الفوز برباعية على خورفكان وأثبت أنه من أصحاب خطوط الهجوم القوية.

عودة العميد

واستعاد النصر نغمة الفوز وحصد 3 نقاط غالية من أمام عجمان، ولكن مطلوباً من النصر المحافظة على ثبات نتائجه ، في حين أن أداء عجمان يتحسن ولكن الفريق لا يزال في حاجة لعمل فني كبير.

أما العين فكان تركيز لاعبيه دون مستوى لقاء القمة مع الوحدة وتكررت أخطاء لاعبيه الدفاعية، ويبدو أن أفكار المدرب الجديد تحتاج إلى وقت للتأقلم عليها، لذلك يبدو الفريق تائهاً في الملعب، ويعاني من عدم وجود قائد بالملعب يقود زملاءه اللاعبين، في حين أن تركيز الوحدة كان عالياً ويتناسب مع أهمية وقوة المباراة فحقق فوزاً مستحقاً في ((الكلاسيكو)).

واختتم عبدالله حسن بالقول: إن صراع النجاة من شبح الهبوط لا يزال ساخناً، على الرغم من قبوع حتا والإمارات في ذيل الترتيب، لأن هناك فرقاً لا تزال داخل المنطقة الخطرة مثل خورفكان وعجمان.

الجولة في أرقام

شهدت الجولة 11 لدوري أدنوك للأندية المحترفة تراجعاً تهديفياً كبيراً، حيث تم تسجيل 17 هدفاً، مقابل 33 في الجولة السابقة، وتم إحراز 9 أهداف في الشوط الأول، و8 أهداف في الشوط الثاني.

وعلى مدى 74 مباراة في الدوري، تم تسجيل 266 هدفاً، بمعدل نسبته 3.59 %، منها 134 هدفاً في الشوط الأول، و132 هدفاً في الشوط الثاني، بجانب 31 هدفاً في الأوقات الإضافية، وهو معدل مرتفع، يبرز القوة الهجومية في الدوري.

وتراجعت حالات الطرد، بعد أن تم تسجيل 3 حالات مقابل 5 في الجولة الماضية.

أفضل مدرب

أرنو بويتنويج

النادي: الوحدة

الجنسية: هولندا

العمر: 52 عاماً

أفضل لاعب

كيفن اندريس

النادي: النصر

الجنسية: كولومبيا

العمر: 25 عاماً

ترتيب الهدافين

8 لابا كودجو

8 عمر خريبين

8 فابيو ليما

7 كايو لوكاس

7 علي مبخوت

صناعة الأهداف

8 نيكولاس خيمينيز

4 أحمد نور الله

4 إليخاندرو روميرو

4 سيكو بابا

4 ايرك جورجيني

تصديات الحراس

57 فهد الظنحاني

45 إبراهيم عيسى

39 سالم خيري

32 حسن حمزة

31 سهيل عبد الله

حصاد الجولة

الأهداف: 17

ضربات الجزاء: 1

البطاقات الحمراء: 3

البطاقات الصفراء: 24

تشكيلة الجولة الحادية عشرة

حارس المرمى: محمد الشامسي (الوحدة)

الدفاع من اليمين إلى اليسار: عبد العزيز الكعبي (الشارقة)، لوكاس بيميتا (الوحدة)، سوفيان بوفينتي (الوصل)، حارب عبد الله (شباب الأهلي)

وسط دفاع: أحمد نور الله (الوحدة)، يوري (النصر)

وسط هجوم: عادل تعرابت (النصر)، زليمخان (الوحدة)

هجوم: ماتيوس (شباب الأهلي)، يوسف ماريجا (الشارقة)













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