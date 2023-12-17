قرعة دور الـ16 لـ «أبطال أوروبا» اليوم

تجرى اليوم بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ((يويفا)) في مدينة نيون السويسرية، قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، وحجزت معظم الفرق الكبرى مقاعدها في مرحلة خروج المغلوب بالبطولة، فيما تمثلت أبرز المفاجآت في الوداع المبكر لفريقي مانشستر يونايتد، وميلان كما ودع أشبيلية، وبنفيكا، وفي المقابل، يعود برشلونة، الذي توج باللقب 5 مرات، للظهور مجدداً في الأدوار الإقصائية، بعدما فشل في اجتياز دور المجموعات خلال النسختين الماضيتين.

ويضم الوعاء الأول في القرعة أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وريال سوسييداد من إسبانيا، وأرسنال ومانشستر سيتي الإنجليزيين، وبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند الألمانيين.

أما الوعاء الثاني، فيضم إنتر ميلان ونابولي ولاتسيو من إيطاليا، باريس سان جيرمان الفرنسي، أيندهوفن الهولندي، بورتو البرتعالي، لايبزج الألماني، كوبنهاجن الدنماركي.

وتشترط القرعة ألا يلتقي فريقان من الدولة نفسها، كما لا يمكن أيضاً أن يتواجه فريقان صعدا من المجموعة ذاتها.

ومن المقرر انطلاق جولة الذهاب بدور الـ16 في 13 فبراير 2024، بينما تبدأ جولة الإياب في 5 مارس المقبل.

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