بن عاشور عضواً بـ« تسويقية آسيا للقوى»

فاز ناصر بن عاشور عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى، بعضوية لجنة التمويل والتسويق في الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى، جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد القاري في العاصمة الفلبينية مانيلا. وأكد ناصر بن عاشور، أن مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى برئاسة اللواء الدكتور محمد المر، حريص على تعزيز وجود أعضائه في اللجان الدولية والقارية، لعكس الصورة المشرفة لكفاءة أبناء الإمارات.

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