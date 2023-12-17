بن عاشور عضواً بـ« تسويقية آسيا للقوى»

(MENAFN
- Al-Bayan)
فاز ناصر بن عاشور عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى، بعضوية لجنة التمويل والتسويق في الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى، جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد القاري في العاصمة الفلبينية مانيلا. وأكد ناصر بن عاشور، أن مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى برئاسة اللواء الدكتور محمد المر، حريص على تعزيز وجود أعضائه في اللجان الدولية والقارية، لعكس الصورة المشرفة لكفاءة أبناء الإمارات.
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