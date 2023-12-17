شباب الأهلي يعزز صدارته لدوري الطائرة

عزز شباب الأهلي صدارته للدوري العام للكرة الطائرة للرجال، بالفوز على ضيفه النصر 3 - 1، في ((ديربي دبي)) ضمن الجولة السادسة ، ليرفع رصيده إلى 6 انتصارات و17 نقطة.

وحسم بني ياس مواجهته مع ضيفه الوصل بالفوز 3 - 2، ليصعد إلى المركز الثاني، وفاز العين على الجزيرة 3 - 1،، ليتقدم إلى المركز السادس.

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