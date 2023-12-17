شباب الأهلي يعزز صدارته لدوري الطائرة

(MENAFN
- Al-Bayan)
عزز شباب الأهلي صدارته للدوري العام للكرة الطائرة للرجال، بالفوز على ضيفه النصر 3 - 1، في ((ديربي دبي)) ضمن الجولة السادسة ، ليرفع رصيده إلى 6 انتصارات و17 نقطة.
وحسم بني ياس مواجهته مع ضيفه الوصل بالفوز 3 - 2، ليصعد إلى المركز الثاني، وفاز العين على الجزيرة 3 - 1،، ليتقدم إلى المركز السادس.
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