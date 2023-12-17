«الإمبراطور» يفتقد فابيو والعزيزي أمام «الفرسان»

(MENAFN
- Al-Bayan)
يفتقد الوصل نجميه فابيو دي ليما وسالم العزيزي في مباراته أمام ((فرسان دبي))الأحد المقبل، بالجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين للإيقاف.
وحصل فابيو على الإنذار الثالث في مباراة ((الإمبراطور)) واتحاد كلباء الأخيرة، وطرد العزيزي في الدقيقة 90 من عمر المباراة.
وفي المقابل أكد سفيان بوفنتيني لاعب الوصل، أن الإنذار الذي حصل عليه في مواجهة فريقه وكلباء هو الثاني له، ما يعني عدم غيابه عن الجولة 12، وأوضح إنه يركز ليكون في قمة الجاهزية للمواجهة المقبلة، متوقعاً صعوبة المباراة بعد فوز الوصل على شباب الأهلي في ذهاب وإياب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN17122023000110011019ID1107612999
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.