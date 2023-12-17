«الإمبراطور» يفتقد فابيو والعزيزي أمام «الفرسان»

يفتقد الوصل نجميه فابيو دي ليما وسالم العزيزي في مباراته أمام ((فرسان دبي))الأحد المقبل، بالجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين للإيقاف.

وحصل فابيو على الإنذار الثالث في مباراة ((الإمبراطور)) واتحاد كلباء الأخيرة، وطرد العزيزي في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

وفي المقابل أكد سفيان بوفنتيني لاعب الوصل، أن الإنذار الذي حصل عليه في مواجهة فريقه وكلباء هو الثاني له، ما يعني عدم غيابه عن الجولة 12، وأوضح إنه يركز ليكون في قمة الجاهزية للمواجهة المقبلة، متوقعاً صعوبة المباراة بعد فوز الوصل على شباب الأهلي في ذهاب وإياب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

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