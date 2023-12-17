Monday, 18 December 2023 05:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«الإمبراطور» يفتقد فابيو والعزيزي أمام «الفرسان»

12/17/2023 7:30:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يفتقد الوصل نجميه فابيو دي ليما وسالم العزيزي في مباراته أمام ((فرسان دبي))الأحد المقبل، بالجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين للإيقاف.

وحصل فابيو على الإنذار الثالث في مباراة ((الإمبراطور)) واتحاد كلباء الأخيرة، وطرد العزيزي في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

وفي المقابل أكد سفيان بوفنتيني لاعب الوصل، أن الإنذار الذي حصل عليه في مواجهة فريقه وكلباء هو الثاني له، ما يعني عدم غيابه عن الجولة 12، وأوضح إنه يركز ليكون في قمة الجاهزية للمواجهة المقبلة، متوقعاً صعوبة المباراة بعد فوز الوصل على شباب الأهلي في ذهاب وإياب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN17122023000110011019ID1107612999

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث