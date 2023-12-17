«جاب حداد» بطل كأس منصور بن زايد للخيول العربية الأصيلة

توج الجواد ((جاب حداد)) للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، وبقيادة الفارس رويستون فرنش بلقب الشوط الخامس الرئيس لمسافة 1200م، وبزمن 1.20.82 دقيقة، وجوائزه 100 ألف درهم، وهو شوط كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ((مقدم من شركة لونجين))، ضمن سباق الخيل الثالث لمضمار الشارقة لونجين، والمخصص للخيول العربية الأصيلة، ومن إنتاج دولة الإمارات والمصنفة بعمر أربع سنوات فأكبر، كما حققت إسطبلات الريف ثنائية للفارس برناندو بينيرو، كما نال المدرب جابر بيطار الفوز بلقب الشوط الافتتاحي بالمهر ((مُبيد))، وحصد الجواد ((زمام)) الشوط الثالث، وتوج الجواد ((إيه إف يختم)) لخالد خليفه النابودة، وبقيادة الفارس تاج أوشي بطلاً للشوط الثاني، وفاز الجواد ((مختار)) لإسطبلات الأصايل، وبقيادة الفارس ريتشارد مولن بلقب الشوط الرابع، وفاز الجواد ((بيرفكت بالاس)) لديزرت روز للسباقات، بقيادة الفارس اندرو سلاتري الشوط السادس والختامي.

جاء ذلك في ختام سباق كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ضمن سباق الخيل الثالث لمضمار الشارقة لونجين، أمس، على أرض مضمار الشارقة لونجين، برعاية شركة لونجين الراعي الرسمي لموسم السباق للنادي، وبدعم من مجلس الشارقة الرياضي ورعاية إعلامية لقناة الشارقة الرياضية.

توجيهات

أقيم السباق بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمشاركة قوية للخيول العربية الأصيلة، وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة الأصيلة بمجموع 96 جواداً مع وجود 18 جواداً على الاحتياط، ويتكون السباق من 6 أشواط لمختلف المسافات والمستويات.

شهد منافسات السباق: الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، وسلطان اليحيائي مدير عام النادي، وباتريك عون المدير الإقليمي لشركة لونجين، وعدد من الملاك والمربين، وحضور جماهيري وصل لأكثر من 5000 شخص من جميع الأعمار والجنسيات.

الشوط الرئيس

توج الجواد ((جاب حداد)) لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، وبقيادة الفارس رويستون فرنش بكأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بطلاً للشوط الخامس والمخصص للخيول العربية الأصيلة، ومن إنتاج دولة الإمارات والمصنفة بعمر 4 سنوات فأكبر لمسافة 1200م، بزمن 1.20.82 دقيقة، وجوائزه 100 ألف درهم، كما ظفر المهر ((مُبيد)) التابع لإسطبلات الريف، وبقيادة الفارس برناردو بينيرو بالمركز الأول في الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة، وبجوائز 40 ألف درهم ولمسافة 1200م، بزمن 1.19.00 دقيقة، كما توج الجواد ((إيه إف يختم)) لخالد خليفه النابودة، وبقيادة الفارس تاج أوشي بطلاً للشوط الثاني، والمخصص للخيول العربية الأصيلة ((لونجين ماستر كوليكشن)) وبجوائز 40 ألف درهم، بعد أن قطع مسافة 1000م بزمن 1.08.40 دقيقة.

((زمام)) الثالث

وحصد الجواد ((زمام)) لإسطبلات الريف بقيادة برناندو بينيرو الشوط الثالث والمخصص للخيول العربية الأصيلة ((لونجين سبيريت فلايباك))، بجوائز 40 ألف درهم وقطع مسافة 2000م، بزمن 2.25.75 دقيقة، كما فاز الجواد ((مختار)) لإسطبلات الأصايل، وبقيادة الفارس ريتشارد مولن بلقب الشوط الرابع ((شوط لونجين سبيريت زولو تايم)) والمخصص للخيول العربية الأصيلة والمصنفة، لمسافة 2000 م، وجوائزه 40 ألف درهم بزمن 2.26.66 دقيقة. وفي الشوط السادس والختامي ((شوط لونجين كونكيست)) المخصص للخيول المهجنة الأصيلة والمصنفة بعمر ثلاث سنوات وما فوق، لمسافة 2000 م، وقطع المسافة بزمن 2.10.74 دقيقة، وجوائزه إلى 40 ألف درهم فاز بالمركز الأول الجواد ((بيرفكت بالاس)) التابع إلى ديزرت روز للسباقات، بقيادة الفارس اندرو سلاتري.

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