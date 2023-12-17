Monday, 18 December 2023 05:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات للفوز في بطولة سلطان بن زايد للبولو

12/17/2023 7:30:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريق الإمارات للبولو في الفوز على فريق غنتوت بولو 9 ـ 6، في الدور التمهيدي لفرق المجموعة الثانية لبطولة كأس سلطان بن زايد للبولو، بملاعب نادي غنتوت، مسجلة الهدف الأول للفريق.

وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتنسيق مع اتحاد الإمارات للبولو، وفاز فريق بن دري بولو على لامار بولو 10 ـ 7، وأدار المباريات الطاقم الدولي المكون من ريوز، وتارغوين، وسانتياجو.

ختام

وتختتم اليوم مرحلة الدور التمهيدي لفرق المجموعة الثانية لبطولة كأس سلطان بن زايد السنوية للبولو، بمباراتين، إذ تشهد المباراة الأولى لقاء فريق الإمارات بولو ((الوصيف))، مع لامار بولو صاحب المركز الثالث على ملعب الشيخ زايد الرئيسي للبولو. ويلتقي في الثانية فريقا بن دري بولو متصدر المجموعة مع غنتوت بولو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN17122023000110011019ID1107612997

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث