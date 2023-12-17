ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات للفوز في بطولة سلطان بن زايد للبولو

قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريق الإمارات للبولو في الفوز على فريق غنتوت بولو 9 ـ 6، في الدور التمهيدي لفرق المجموعة الثانية لبطولة كأس سلطان بن زايد للبولو، بملاعب نادي غنتوت، مسجلة الهدف الأول للفريق.

وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتنسيق مع اتحاد الإمارات للبولو، وفاز فريق بن دري بولو على لامار بولو 10 ـ 7، وأدار المباريات الطاقم الدولي المكون من ريوز، وتارغوين، وسانتياجو.

ختام

وتختتم اليوم مرحلة الدور التمهيدي لفرق المجموعة الثانية لبطولة كأس سلطان بن زايد السنوية للبولو، بمباراتين، إذ تشهد المباراة الأولى لقاء فريق الإمارات بولو ((الوصيف))، مع لامار بولو صاحب المركز الثالث على ملعب الشيخ زايد الرئيسي للبولو. ويلتقي في الثانية فريقا بن دري بولو متصدر المجموعة مع غنتوت بولو.

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