محمد الشرقي: تعزيز الرياضات التراثية للإمارات ونشرها إلى العالم

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، مكانة الخيل في التراث العربي الإسلامي، وأهمية تعزيز الرياضات التراثية والموروث الشعبي لدولة الإمارات ونشره إلى العالم.

جاء ذلك في حضور سموه، ختام النسخة الثامنة لبطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي التي تقام تحت رعاية سموه في ميدان قلعة الفجيرة، وبحضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، ومعالي الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وأشار سموه، إلى دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للبطولات الرياضية التي تنظمها الفجيرة، انطلاقاً من دورها المحوري في تعزيز قطاع الرياضة عامة، ورياضة الخيل والفروسية خاصة، ودعم توجهات الدولة في هذا المجال.

وأشاد سموه، بمستوى التنظيم العالي للبطولة وجهود الشركاء والرعاة واللجان التحكيمية في إنجاح هذه النسخة، وتحقيق أهدافها على المستويين الإقليمي والدولي.

تكريم

وكرم سموه، الفائزين الثلاثة في فئة بطولة الفحول، والرعاة وشركاء البطولة ولجنة التحكيم، كما توج سموه، مربط دبي للخيول العربية الحاصل على سيف الفجيرة الذهبي في نسخة البطولة هذا العام.

حضر ختام البطولة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعدد من المسؤولين والمديرين من داخل الفجيرة وخارجها.

وتألقت خيول مربط دبي بثلاثية ذهبية، بينما ذهبت بقية الألقاب إلى كل من خيول الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، ومطر الكتبي، وعليان الهاجري فنال كل منهم لقباً ذهبياً، وحصل مربط دبي للخيول العربية، على سيف الفجيرة الذهبي، لحصوله على أكبر عدد من الألقاب الذهبية والفضية والبرونزية في البطولة.

عروض

كما تخلل الختام، عروض مبهرة فقدم فرسان شرطة أبوظبي عرض تشوليب، وهو عرض تراثي رائع نال إعجاب الحضور، كما قدمت فرقة دي سفن هورسس عروضاً مثيرة عرضت فيها مهارات رائعة قدمتها خيولها المدربة.

وافتتحت المهرة ((دي آسرة))، ثلاثية مربط دبي، حينما توجت باللقب الذهبي للمهرات عمر 2 و3 سنوات، واحتل المركز الأول في بطولة الأمهار عمر 2 و3 سنوات، ونال اللقب الذهبي ((فائز الباهية)) لمطر محمد الكتبي.

وحازت اللقب الذهبي للمهرات عمر سنة، ((الأريام حربة)) للشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، وتوشحت ((هلهولة الهواجر)) لعليان الهاجري، بذهبية الأفراس، وظفر ((دي بركان)) لمربط دبي باللقب الذهبي للأمهار عمر سنة، واعتلى ((دي شرط)) لمربط دبي، صدارة بطولة الفحول ونال الذهب، وسبقت أشواط البطولات المنافسات التأهيلية للفحول، وتصدر ((ايه ال ار تحدي)) لمحمد يوسف الرشيد، فئة الفحول عمر 4 سنوات وما فوق ((أ))، وحقق 91.10 نقطة.

وتصدر ((ميسم الهواجر)) لسعيد الشامسي، القسم ((ب))، محققاً 91.20 نقطة، وحصل ((الأريام بارع)) لاسطبلات الأريام، على المركز الأول في القسم ((ج)) آخر الأشواط التأهيلية للبطولة، وحقق 91.20 نقط، كما نال جائزة أفضل رأس في فئة الفحول.

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