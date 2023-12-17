بني ياس يظفر بكأس «أم الإمارات» للجوجيتسو للكبار والناشئين

توج معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، الفائزات بمنافسات كأس ((أم الإمارات)) للجوجيتسو، التي اختتمت فعالياتها، أمس، في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، وشهدت البطولة، التي استمرت على مدار يومين، نزالات قوية بين نخبة من ألمع لاعبات الجوجيتسو الإماراتيات المصنفات قارياً وعالمياً، وسط حضور جماهيري كبير.

ونجح نادي بني ياس في حصد لقب الكبار ((فئة فوق 18 عاماً))، متقدماً على أكاديمية نادي الوحدة للجوجيتسو الوصيف، ونادي العين للجوجيتسو صاحب المركز الثالث، كما حققت أكاديمية نادي الوحدة للجوجيتسو لقب فئة تحت 18 عاماً، وجاء ناديا بني ياس والعين بالمركزين الثاني والثالث، فيما أحرز نادي بني ياس لقب الناشئين ((فئة تحت 16 عاماً،)) متفوقاً على أكاديمية الوحدة الوصيف، ونادي العين الثالث، بينما تمكن نادي الجزيرة من الفوز بلقب الأشبال ((تحت 14 عاماً))، وحل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالمركز الثاني، ثم نادي العين.

منصة رائدة

وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو: ((عوّدتنا المرأة الإماراتية أن تكون سباقة إلى المراكز الأولى، وتمتلك أعلى قدرات الإبداع والتميز في مختلف القطاعات، وتمنح كأس ((أم الإمارات)) للجوجيتسو بناتنا منصة رائدة، وفرصة لا مثيل لها لإظهار مهارات بنات الإمارات، وإثبات جدارتهن بمواصلة مسيرة التفوق، التي تشهدها الدولة في المحافل الرياضية)).

وأضاف: ((يؤكد أداء اللاعبات في البطولة أن براعم الجوجيتسو على الطريق الصحيح لحمل راية الرياضة الإماراتية إلى آفاق جديدة من التفوق، والتميز بكل عزيمة وإصرار، وترجمة الدعم اللامحدود، الذي تقدمه القيادة لهن، من خلال السير بالرياضة الإماراتية نحو العالمية)).

وتابع: ((بناتنا تألقن وقدمن أداءات ومهارات متطورة في النزالات، كما برزت المساهمة القيمة للأندية والأكاديميات، من خلال اعتماد أفضل البرامج التدريبية، وأجدر المدربين لتطوير مستوى اللاعبات ومواكبة تطلعات الاتحاد في بناء جيل من الرياضيات المتألقات، وشهدنا في هذه النسخة توسيع نطاق البطولة، لتشمل فئة تحت 14 عاماً، والتي قدمت أداء مميزاً، يرسم ملامح جيل واعد من البطلات)).

وأضاف: ((كأس((أم الإمارات)) للجوجيتسو تمثل إحدى أبرز البطولات على مستوى الدولة، وتواصل عاماً بعد عام التطور والنمو على الأصعدة كافة، لتسهم في تخريج بطلات، يمثلن المنتخب الوطني في مختلف البطولات المحلية والعالمية)).

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