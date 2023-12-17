الحروب غير النظامية هي الأخطر

تثير الحرب الإسرائيلية الدموية على قطاع غزة، تساؤلاً جدياً حول طبيعة الحروب التي دارت في منطقتي الشرق الأوسط والعالم العربي خلال العقود الأخيرة. وتعريف العالم العربي لا يحتاج لمزيد من الإيضاح، بينما يعرف الشرق الأوسط بمناطق شرق العالم العربي، بدءاً من مصر ومعها الخليج العربي، مروراً بالعراق وسوريا ولبنان، ويضاف إليهم من خارج هذا العالم كل من إيران وتركيا وإسرائيل، والأجزاء الشرقية من قبرص.

والملاحظة الرئيسة على شكل الحروب التي دارت في هاتين المنطقتين خلال أكثر من خمسة عقود، بدءاً من الحرب العربية – الإسرائيلية الأولى عام 1948، أنها في أغلبيتها الساحقة كانت حروباً نظامية بين جيوش تقودها دول. وكانت الاستثناءات للحروب النظامية خلال تلك الفترة قليلة، وكان أولها هو المقاومة المسلحة التي قادتها جبهة التحرير الوطني الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي بين عامي 1954 و1962، حيث حصلت الجزائر على استقلالها بعد أن انتصرت فيها. ولا شك أيضاً أن الاستثناء الآخر، كان هو العمليات الفدائية التي قامت بها المقاومة الفلسطينية تجاه إسرائيل، بعد إطلاق رصاصتها الأولى في 1 يناير 1965، بانطلاق حركة فتح، ويدخل ضمن هذا، الاشتباكات التي دارت بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطات الأردنية في سبتمبر 1970. ويبدو الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982، لمواجهة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، نموذجاً إضافياً للحروب غير النظامية في تلك الفترة.

وكانت أبرز الحروب النظامية خلال تلك العقود الخمسة، العدوان الثلاثي على مصر (إنجلترا وفرنسا وإسرائيل)، وحرب يونيو 1967 بين إسرائيل ومصر والأردن، وحرب أكتوبر 1973 بين مصر وسوريا وإسرائيل، وبعض الاشتباكات غير الواسعة بين الجيشين المغربي والجزائري في بداية الستينيات ومنتصف السبعينيات، ثم الحرب العراقية – الإيرانية بين عامي 1980 و1988، وبعدها الحرب الدولية على العراق عام 1991، بعد احتلاله للكويت، وآخرها الغزو الأمريكي – البريطاني للعراق عام 2003.

منذ هذه الحرب، توقفت تقريباً الحروب بين الدول في منطقتي الشرق الأوسط والعالم العربي، لينفتح الباب واسعاً لما يسمى بالحروب غير المتناظرة أو غير المتكافئة، والتي يكون القائمون بها ممن يطلق عليهم ((الفاعلون من غير الدول))، أي الجماعات والتنظيمات والميليشيات التي لا تنتظم في صورة حكومة شرعية تحكم بلداً كاملاً وشعبه. وإذا لم نعتبر الانتفاضتين الفلسطينيتين عامي 1987 و2000، حروباً بالمعنى المعروف، لكونهما تحركات شعبية، وليستا مواجهات بين فصائل مسلحة والجيش الإسرائيلي، يصبح لبنان هو الميدان الأول لهذه الموجة من الحروب غير المتناظرة، التي يكون أحد طرفيها أو كلاهما من الفاعلين من غير الدول، حيث كانت الحرب بين حزب الله والجيش الإسرائيلي عام 2006، هي الأولى منها.

وجدير بالملاحظة، أنه منذ الربيع العربي عام 2011، اندلعت الحروب غير النظامية في عدد من الدول العربية، من جماعات وتنظيمات ضد الدولة، وحدث هذا في ليبيا وسوريا واليمن، وقبلهم في العراق، قبل استقرار أوضاع الحكومة المركزية فيه، ومؤخراً في السودان، منذ بداية العام الحالي. أما الجدير بالملاحظة أكثر، فهو أن غزة باتت هي المنطقة الأكثر اشتعالاً بهذا النوع من الحرب غير النظامية، وعلى هامشها يبدو الجنوب اللبناني والضفة الغربية. فقد شهدت غزة ست حروب، تشمل العدوان الإسرائيلي الغاشم الحالي عليها، وذلك في أعوام 2008، و2012، ثم في عامي 2014 و2021، وفي عام 2022، ثم الحرب الحالية.

الواضح والأكيد اليوم، هو أن ظاهرة الحروب غير النظامية، هي الأكثر تأثيراً وخطورة على استقرار منطقتي الشرق الأوسط والعالم العربي، وهي التي تهدد جدياً كل مقومات الأمن والسلام فيهما. والواضح والأكيد أكثر، هو أن الحروب غير النظامية في ليبيا واليمن وسوريا مؤخراً، تبدو قابلة للحل، وأنها في الطريق إليه، بينما تظل العقدة الأقدم والأكبر والأخطر، التي تنذر باستمرار هذه النوعية من الحروب، بكل ما تحمله من مهددات للأمن والاستقرار في الإقليم والعالم، متمثلة في القضية الفلسطينية، أقدم وأعقد الصراعات التي عرفها العالم خلال ما يقرب من قرن كامل.