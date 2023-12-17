دبي الأسرع إلى المستقبل

برؤية ثاقبة، ومسار واضح استهل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، العام 2023 بإطلاق أجندة دبي الاقتصادية للأعوام العشرة المقبلة D33. ففي العام 2033 تكمل دبي الحديثة 200 عام .. والعمل ينصب على أن تكون دبي المركز الاقتصادي العالمي الأهم بهدف استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 650 مليار درهم لتكون دبي أسرع المدن نمواً عالمياً.

وبالفعل في العام 2023 بدأ تحدي الريادة العالمية، فكان من أفضل الأعوام الاقتصادية لدبي ولدولة الإمارات بصفة عامة.

وتتضمن رؤية دبي للعام 2033 هدف مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال 10 سنوات في مهمة تتطلب تحقيق نمو استثنائي بشري وتنموي يطال القطاعات كافة وبدعم من الإنفاق والرعاية الحكومية.

وبالفعل تشهد دبي ارتفاعاً في عدد سكانها وكذلك مضاعفة في أعمال التطوير والتوسع في فرص واضحة ومستمرة لقطاعها العقاري. أما صناعياً، وسياحياً، ولوجستياً، وتجارياً وتكنولوجياً، لا تزال دبي تواصل تعزيز وتطوير القطاعات غير النفطية التي شكلت أساس السياسة الاقتصادية الحديثة للإمارة.

كما طبعت نجاحات العام 2023، استضافة مدينة إكسبو دبي لمؤتمر ((كوب 28)) الذي خصص 85 مليار دولار في خدمة كوكب الأرض والإنسان. كما تم خلال هذا العام، إطلاق أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزية والطاقة الكهروضوئية في العالم في دبي مع هدف إنتاج 100 % من الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

وقد نجحت دولة الإمارات عموماً بحكمة قيادتها الرشيدة في تحقيق إنجازات استثنائية خلال العام 2023. فجاءت ضمن الدول العشر الأولى عالمياً في مجال التنافسية، متصدرة العالم في محور التجارة العالمية وفي مؤشرات عدة مثل إدارة المدن والبنية التحتية للطاقة وقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات وغياب البيروقراطية وغيرها. كما جاء أداؤها الاقتصادي المتميز ليضعها في المرتبة الرابعة عالمياً لتبقى دولة الإمارات لاعباً رئيسياً في التجارة الدولية وترسخ موقعها كأحد أهم المراكز العالمية التي تربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه. ولا يمكن أن ننسى الحدث التاريخي الذي تمثل بنجاح مهمة سلطان النيادي أول رائد فضاء عربي في محطة دولية.

وهكذا، تختتم دبي والإمارات بصفة عامة العام 2023 بنجاحات استثنائية، عبر تحقيق أهداف طموحة وسياسات حكومية شاملة ولكن العام المنتهي ليس إلا بداية لمسار أرادته دبي مشرقاً ورائداً وناجحاً. وفي دبي الإرادة الصلبة دائماً ما تصبح واقعاً عالمياً وقدوة لنموذج متقدم وراقٍ في خدمة الإنسان.