عبد العزيز البابطين فقيد الثقافة

رحل عن دنيانا الفانية الصديق الكبير عبد العزيز سعود البابطين، رثاء الرجل يحتاج إلى صفحات كثيرة، لأن تاريخ حياته وكفاحه ثري ومتشعب، ومن الأفضل أن يتداعى أصدقاؤه الكثر ليقوموا بذلك العمل التوثيقي المطلوب، الرجل اهتم بالثقافة وسخر ماله الخاص للإحسان وأعمال البر والخير علناً وسراً ودائماً في الشأن الثقافي، لما يراه من أهمية في تطور المجتمعات وعمل جاهداً لرفع شأن بلده، وأيضاً منطقته الخليجية التي ينتمي إليها بكل إخلاص.

في الثقافة، إنشاء مؤسسة البابطين للثقافة التي اهتمت بالشعر العربي جمعاً وشرحاً، فأصدرت معجم البابطين للشعراء العرب في عدد من العصور العربية السابقة والمعاصرة، وأصبحت تلك المعاجم مصدراً لا غنى عنه لكل باحث في هذا الموضوع. أيضاً قامت المؤسسة بتقديم الجوائز المجزية للشعراء النابهين العرب في مهرجان الشعر الذي يعقد كل عام في الربيع في مكتبة البابطين في الكويت، وهي المكتبة التي أنشأها الفقيد لخدمة الثقافة العامة، وتحتوي على اللافت من الكتب في الشعر وفي غيرها من الكتب ذات الاهتمامات البحثية والعلمية وأصبحت مكاناً للباحثين والدارسين، في العمل الثقافي امتدت يد العون للفقيد البابطين إلى الاستثمار في التعليم، فأرسل على حسابه الخاص كماً من الطلاب من دول آسيا الوسطى الإسلامية، حتى تعدى عددهم عشرات الآلاف، منهم من تخرج وعمل في مناصب مهمة في بلاده، وقد فتح للدارسين مكتباً لخدمتهم في القاهرة وخصص عمارة تضم سكن الدارسين وبخاصة الدارسين في الأزهر الشريف وتكفل بكل احتياجاتهم ومصاريفهم. كما قامت مؤسسة البابطين بتنظيم عدد كبير من الملتقيات الفكرية والعلمية، وبخاصة في الموضوع القريب إلى قلب المرحوم وهو السلام والأمن في منطقتنا التي شهدت نزاعات دامية.

لقد كان مهتماً بأن تعقد تلك المنتديات في عدد من العواصم العربية مثل القاهرة وأبوظبي، وبيروت، والرياض، وأيضاً في عواصم غربية كباريس وبرلين، وكانت المؤسسة تخطط للقاء المقبل في القاهرة آخر يناير القادم، وكانت الاستعدادات لهذا اللقاء قائمة على قدم وساق، يتابع خطواتها التنفيذية حتى آخر أيامه.

ليس ذلك فحسب، فالرجل من الرجال العصاميين في منطقة الخليج، الذين بدؤوا عملهم الحر في ريعان الشباب وفي أعمال بسيطة، وفي الوقت نفسه الذي كان يعمل كان يدرس أيضاً.

هو ينتمي إلى عائلة فضلاء للكثير منهم يد طولى في العلم وفي التجارة وفي الإحسان، وصل إلى الإفلاس في أكثر من مرة في حياته التجارية، ولكنه عاد ونهض من جديد معتمداً على روح لا تعرف الهزيمة أو التراجع، حتى غدا من البيوتات التجارية الكبيرة في الكويت والخليج.

لعب الرجل أدواراً خفيه في الموضوعات السياسية مقرباً وموفقاً، فكان على صلة بكبار المسؤولين العرب في العواصم العربية المختلفة، من بغداد إلى القاهرة إلى دمشق إلى بيروت وغيرها من العواصم. ومع ما فاء الله له من ثروة كان الرجل متواضعاً ومحباً وودوداً، وكان ديوانه في الكويت مفتوحاً دائماً للزوار والأصدقاء، بل وكبار من يصل إلى الكويت من رجال الدولة العرب، فاستضاف أسماء مثل رفيق الحريري، والمرحومين الأمير سلطان بن عبد العزيز والأمير نايف بن عبد العزيز، وأيضاً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، كما كان ديوانه مقراً مؤقتاً اختاره المرحوم الشيخ جابر الأحمد مباشرة بعد تحرير الكويت من الغزو عام 1990 وأقام فيه لمدة أشهر، وكان مقرباً من الأسرة الحاكمة في الكويت وغيرها.

رحم الله الفقيد والعزاء لأسرته ومحبيه، وجزاه الله عن أعماله الخيرة خير جزاء.