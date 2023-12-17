صائد الألقاب

حسم الوحدة لقاءه التقليدي مع مضيفه العين باستاد هزاع بن زايد لصالحه بعدما هزمه بهدفين نظيفين في الجولة 11 من دوري المحترفين، ليتقدم الوحدة إلى المركز الرابع برصيد 20 نقطة، في حين تراجع العين إلى المركز الخامس بـ 19 نقطة، وبعد اللقاء أدلى النجم الخلوق إسماعيل مطر، بأنه قرر أن تكون هذه آخر محطة كروية في مسيرته، وسط حزن كبير من زملائه مقدرين الجهد الكبير، الذي بذله هذا النجم والذي أتابعه من صغره.

فقد كان نجماً فوق العادة داخل وخارج الملعب، ويأتي اللاعب الدولي إسماعيل مطر الذي اجتهد كثيراً طوال مسيرته، لكي يتميز بالأفضلية، ونال مبتغاه مبكراً، حيث كان أول لاعب في تاريخ الكرة الإماراتية، يحصل على لقب أفضل لاعب في مونديال 2003 للشباب، وهو صاحب الهدف التاريخي في مرمى عمان للفوز الذي حققناه بكأس الخليج الـ 18، عندما حصلنا على اللقب للمرة الأولى، نشأ ((سمعة)) في عائلة تتعامل مع الكرة على أنها أسلوب حياة، وبحكم الانتماء الكروي الأسري، لعب لنادي الوحدة، وشارك عام 1999 في بطولة كأس الاتحاد.

ونجح في الإعلان عن نفسه حين سجل أول أهدافه في بني ياس، فيما أحرز أول أهدافه بمسابقة الدوري في فريق الخليج عام 2002، وأتذكر عندما فاز بلقب أفضل لاعب خليجي صاعد وتم تكريمه من قبل الشيخ طلال الفهد الأحمد الصباح خلال منافسات كأس الخليج التي جرت بالدوحة 2004، وهي الجائزة التي قدمتها المجلة اللبنانية ((الحدث الرياضي)) ويشرف عليها الزميل سعيد غبريس، وبعد خروج منتخبنا ومغادرة بعثتنا من الأدوار الأولى، تشرفت باستلام الكأس نيابة عنه، وفي ثاني يوم وصولي ذهبت إلى مقر النادي وجاء الفقيد الغالي الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقام بتسليم اللاعب الجائزة وأصر يومها ((بو زايد))، رحمه الله، على أن آخذ لقطة تذكارية معهما في مناسبة لا ينساها هذا النجم وعبر سنوات مشواره، كان فيها مصدراً لسعادة الجماهير الكروية بصفة عامة والوحداوية خصوصاً، لأنه كان يجتهد كثيراً في مباريات المنتخب الدولية.. والله من وراء القصد.