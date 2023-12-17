الموظفون.. والعباقرة !

في بيتنا طفل أو عدة أطفال، وفي بيوتكم كذلك، وتعرفون بالتأكيد بيوتاً لا تعد ولا تحصى تمتلئ بالخيرات والأطفال والمواهب.. لكن المفاجئ أن من بين مئات البيوت أو العائلات يتناهى إلى سمعنا أحياناً وجود طفل موهوب أو طفلة ذات قدرات مغايرة عن المعتاد، في الموسيقى أو تعلم اللغات أو الخطابة والميل للاختراعات أو الكتابة والتأليف أو الرسم والبرمجة والتقنيات.. وهنا يطل السؤال البديهي: ماذا عن بقية الصغار في مئات المنازل الأخرى؟ أيعقل أنهم ولدوا ليعبروا الدنيا وجوداً لا معنى له وخوضاً عبثياً في نهر الحياة؟

يلعب المحيط دوراً كبيراً في صناعة المبدع، وبالذات محيط البيت والمدرسة، في البيت يلعب الوالدان الدور الرئيس، وذلك باكتشاف الطفل العبقري منذ نعومة أظفاره، ومن ثم رعايته وتنميته بمختلف الطرق والوسائل وهنا لابد من الاستعانة بخبراء تربية الإبداع، وأساتذة سلوك الطفل حتى لا تضيع الموهبة وتتلاشى!

غالباً ما يظهر الطفل النابغ أو الذي ستكشف الأيام عن نبوغه بمظهر الطفل الصامت أو الكاره للدرس والتعليم، شديد الشرود، ميّال للعزلة ومتوحد غالباً مع عوالمه وأفكاره، لقد كان أديسون مثلاً طالباً لا يرغب في التعلم لذلك تم طرده رغم نبوغه، ولم ينل الدنماركي نيلز بور رضا أساتذته يوماً، وبالرغم من ذلك نال جائزة نوبل في الفيزياء، هو الذي لم يعطِ إجابة محددة عن سؤال بسيط في مادة الفيزياء، ليس لأنه غبي ولكن لأن إجاباته العبقرية لم ترق للأستاذ فقام بترسيبه في المادة! وكذلك مؤلفة سلسلة هاري بوتر التي تظل في الفصل شاردة تراقب وتفكر وتبتدع عوالم وخيالات لقصصها منذ الصغر.

إن الطلاب المصابين بفرط الحركة والتهرب من الدروس، وابتداع أساليب شغب لا تخطر على بال أحد، هؤلاء كان بالإمكان توجيههم بشكل مختلف بدل طردهم ومعاقبتهم بتلك القسوة، وأظن أنهم كانوا مشاريع مؤلفين عظام في مجال أدب الجريمة والفنتازيا لو أُحسن استغلال ذكائهم، لكن للأسف فإن المدارس في معظمها تشكل بيئات طاردة أكثر منها بيئات مشجعة، إنها مؤسسات تخريج موظفين لا عباقرة!