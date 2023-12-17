زكي طليمات.. الأب الروحي للمسرح الكويتي

إذا ما نقبنا في تاريخ الحركة المسرحية في الكويت، فإن المصادر الموثقة تجمع على أن البدايات الأولى للنشاط المسرحي كانت في عام 1924، حينما تم عرض مسرحية باللغة الفصحى بعنوان ((المحاورة الإصلاحية)) لمؤلفها الأديب والمؤرخ والمصلح عبدالعزيز الرشيد، وكان الأخير يهدف من ورائها بيان رأيه في طبيعة الصراع بين العلماء المجددين والتقليديين، والإفصاح عن انحيازه لدعاة التجديد ومحاربي الجهل والخرافات.

في السنوات التالية انشغلت الكويت عن المسرح ليعود اهتمامها به مجدداً عام 1938 من خلال المسرح المدرسي أيضاً وعلى أيدي المعلمين العرب الذين وفدوا إلى البلاد ابتداء من أواخر 1936، حيث عُرضت مسرحية ((إسلام عمر)) من تقديم طلبة مدرسة المباركية، وحضرها آنذاك، الحاكم الشيخ أحمد الجابر الصباح، والمعتمد البريطاني دكوري، بل إن واحداً ممن شاركوا فيها كان الطالب الشيخ جابر الأحمد الجابر (أمير الكويت الأسبق).

وفي هذا السياق علقت الكاتبة الكويتية شيخة البهاويد في مقال لها في عام 2017 بعنوان ((بداية عظيمة ونتائج مؤسفة: التدهور التراجيدي للمسرح الكويتي))، قائلة ما مفاده إن سماح الحاكم لابنه بالمشاركة في المسرحية سببه ما كان للمسرح وقتذاك من احترام ومكانة، لتصل إلى القول إنه ((بعد ثمانين عاماً من ذلك التاريخ نرى اليوم مسرحيات تافهة وخادشة للحياء بنصوصها ومضامينها إلى درجة أن الجمهور صار يتردد في أخذ عائلته إليها)). أما الملفت للنظر حقاً فيما خص مسرحية ((إسلام عمر)) هو أن نساء الكويت حضرنها أيضاً في ذلك الوقت المبكر من تاريخ البلاد، وتم إعداد مكان خاص لهن على سطح المدرسة.

توسعت الحركة المسرحية في الكويت بعد ذهاب الطلبة الكويتيين إلى مصر في بعثات دراسية، وهو ما أثر إيجاباً على عشقهم للمسرح ومحاولتهم خلق بصمة خاصة بهم على غرار ما شاهدوه هناك. وهكذا ظهرت مسرحية ((المروءة المقنعة)) سنة 1947، وبعد ذلك مثلت فرقة التمثيل رواية هزلية بعنوان ((مهزلة في مهزلة)) التي تعتبر أول نص مسرحي كتب في الكويت من تأليف الشاعر أحمد مشاري العدواني، مع ملاحظة أن الفترة ما بين عامي 1943 و1955 شهدت اتساع انتقال العروض المسرحية من النصوص الدينية بالفصحى إلى عروض مسرحية اجتماعية مكتوبة باللهجة المحلية، ومثالها مسرحيتا ((مدير فاشل)) و((أم عنبر)) اللتين يعود الفضل فيهما للفنانين حمد الرجيب، ومحمد النشمي.

أخذت الحركة المسرحية الطابع الرسمي منذ أواخر الخمسينات وذلك بعد استدعاء دائرة الشؤون الاجتماعية (كانت وقتذاك تحت قيادة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الراحل) الأستاذ زكي طليمات للتباحث معه في شؤون المسرح، بهدف الارتقاء بالحركة المسرحية في الكويت وفق خطط علمية مدروسة.

وزكي طليمات ليس في عداد النخب الخليجية التي اعتدنا تسليط الأضواء على مسيرتها وإسهاماتها في نهضة المنطقة، لكنه حتماً من النخب العربية التي خدمت الخليج بإخلاص وتفانٍ في مجال تخصصها، تشهد على ذلك جهوده في ترسيخ مفاهيم جديدة في البيئة الكويتية لتقبل العمل المسرحي كفن وليس كنشاط مضاد للعادات والتقاليد، وقيامه بالربط ما بين ألوان النشاط الفني من مسرح وموسيقى وسينما، ناهيك عن تقديمه تقريراً مفصلاً ومستفيضاً للجهات المعنية حول واقع الحركة المسرحية والخطوات التي يتعين القيام بها لإحداث نقلة نوعية في هذا المجال، وصولاً إلى قيادته عملية تأسيس أول معهد متخصص للدراسات المسرحية في الكويت وعموم الخليج.

والحقيقة أن من ضمن مهام طليمات كان التركيز على إنشاء فرقة للتمثيل العربي، لذا قام في أكتوبر 1961 بتكوين فرقة المسرح العربي كنواة للمسرح الكويتي الحديث والمتطور، لتبدأ مرحلة جديدة من تاريخ المسرح في الكويت.

وقد تكونت فرقة المسرح العربي نتيجة لاختبارات عملية وليست كيفما شاء، إذ أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بياناً من الإذاعة وبواسطة الصحافة تطلب مشاركة من يرى في نفسه القدرة والرغبة، فتقدم 250 رجلاً تم اختيار 40 منهم، شكلوا نواة المسرح، وانضمت لأول مرة فتاتان كويتيتان (مريم الغضبان ومريم الصالح اللتان اعتاد طليمات على تسميتهما بمريم B ومريم A على التوالي من باب المزاح)، وقد ضمت الفرقة إلى جانب الكويتيين والكويتيات 15 عضواً من أبناء الأقطار العربية وممثلتين مصريتين زوزو حمدي الحكيم، وجيهان رمزي، وتم الاختيار بمعرفة زكي طليمات ومحمد النشمي.

1894

ولد زكي طليمات في 29 أبريل 1894 بحي عابدين القاهري لأب من أصول عربية سورية وأم مصرية من أصول شركسية. أما جده فقد كان من أسرة من مدينة حمص معروفة بالوجاهة، وكان قد جاء إلى مصر بقصد التجارة لكنه قرر الاستقرار فيها. حصل طليمات على شهادة البكالوريا من الخديوية الثانوية بتفوق، ثم التحق بمعهد التربية كي يغدو معلماً، لكن الأقدار والصدف ساقته إلى العمل المسرحي.

وملخص القصة كما رواها بنفسه في مقابلات إعلامية أن والدته مرضت فقررت معلمته ألا يزورها خشية من نقل عدوى المرض للطلبة، وأثناء فترة انقطاعه عن الدراسة تعرف على مجموعة من الممثلين المسرحيين، وصار يقضي أوقاته بينهم إلى درجة أنه ترك الدراسة في معهد التربية وانضم إلى فرقة جورج أبيض المسرحية، مما تسبب في غضب أسرته عليه وطرده من المنزل.

وأضاف راوياً ما حدث بعد ذلك فقال إنه بسبب انقطاع العمل بالمسرح من وقت إلى آخر رأى أن يجد وظيفة تحقق له دخلاً ثابتاً فلم يجد وقتها عملاً سوى وظيفة في حديقة الحيوانات بالجيزة.

وهناك تدخل القدر مرة أخرى في تحديد مساره، إذ تنبه أحد المسؤولين لموهبته وذكائه فابتعثه إلى باريس للدراسة هناك في معهد التمثيل، ومسرح الكوميدي فرانسيز، ومسرح الأوديون، ومعهد حرفية المسرح، حيث درس الإلقاء والإخراج وفنون تصميم المناظر المسرحية ونال شهاداتها الأكاديمية ليعود إلى مصر مكللاً بالنجاح سنة 1929 وليبدأ بعدها سلسلة من المشاريع الفنية لخدمة أبناء وطنه.

ففي عام 1930 مثلاً أسس أول معهد للتمثيل في مصر تحت اسم معهد فن التمثيل العربي، لكن المعهد أُغلق بعد مدة بسبب هجوم قادته الفرق المسرحية التي رأت فيه تخريباً للمهنة، بمشاركة قوى المجتمع المحافظة التي زعمت أن في عمل المعهد خرقاً للتقاليد.

وفي عام 1935 أقدم على تأسيس الفرقة القومية للمسرح التي كانت أول فرقة تخرج أوبريتا للفنون الشعبية. وفي 1937 بادر إلى تأسيس المسرح المدرسي مستهدفاً بذلك طلبة مصر أينما كانوا. والجدير بالذكر هنا أن الرجل قال في حلقة من برنامج لقاء مع فنان التلفزيوني عام 1974 إن فكرته تلك كانت بمثابة إعداد جمهور المسرح أكثر منها للبحث عن مواهب، مضيفاً أن الممثل يولد والموهبة بداخله، لا يكتسبها بالضرورة، لكن الطالب الذي اعتاد على المسرح في صغره سيبحث عنه عندما يكبر.

بعد ذلك، وتحديداً في عام 1944، عُين كأول مدير للمعهد العالي للتمثيل، وبقي شاغلاً هذا المنصب حتى سنة 1952، فتخرجت على يديه أجيال من أهم ممثلي السينما والمسرح في مصر. وما بين هذا وذاك أخرج طليمات حوالي 12 عملاً مسرحياً، وترجم العديد من الروايات المسرحية العالمية، وكتب في جرائد ومجلات عديدة.

كما أنه لم يجد غضاضة، وهو المسرحي والكاتب الكبير، في القيام بأدوار مساعدة في عدد من الأفلام السينمائية، حيث أدى دور المليونير أبوعجيلة في فيلم يوم من عمري سنة 1961، ودور مسيلمة الكذاب في فيلم خالد بن الوليد سنة 1958، ودور الساحر اليهودي قارون في فيلم مغامرات عنتر وعبلة سنة 1948، ودور الطبيب في فيلم نشيد الأمل سنة 1937 أمام أم كلثوم. لكن يبقى أشهر أدواره هو دور الدوق آثر الإنجليزي الذي يتآمر على الملك ريتشارد قلب الأسد في فيلم الناصر صلاح الدين سنة 1963.

وفي الفترة من 1954 إلى 1957 عاش في تونس مكلفاً بالإشراف الفني على فرقة المسرح البلدي. وما أن انتهت هذه الحقبة من حياته حتى شد الرحال إلى الكويت ليبدأ منها عملاً مبهراً بأسلوب علمي، من بعد سنوات طويلة من العروض المسرحية المرتجلة على أيدي جيل الرواد من المسرحيين الكويتيين من أمثال محمد النشمي، وعقاب الخطيب، وصالح العجيري.

حلم يتحقق

لقد كان حلوله في الكويت بمثابة الخطوة الأولى نحو تحقيق حلم راود الكثيرين، وبداية لتحليق الكويت عالياً في سماوات المسرح، خصوصاً مع حماسة الراحل حمد الرجيب (وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية آنذاك)، وجدية الدعم والتوجيه من قبل القيادات الرسمية، والطموح المتوثب لدى عدد من المواطنين الذين جاءوا من كل مكان، مثل: عبدالحسين عبدالرضا من منطقة الشرق، وسعد الفرج من الفنطاس، وخالد النفيسي من القبلة، وهكذا الأمر مع أسماء أخرى مثل عبدالرحمن الضويحي، وغانم الصالح وغيرهم.

واصل طليمات عملية استقطاب الشباب الموهوب وراح يخضعهم لتمرينات الصوت والأداء والحركة، بهدف التعرف على أكبر قدر من المعلومات عن الطاقات الكامنة والعزائم الراغبة لتكملة المشوار.

وبعد تأسيس النواة المسرحية المتطورة التي زرعها طليمات ممثلة في المسرح العربي ظهرت المبادرات بتأسيس فرق مسرحية أخرى ظلت جميعها تحت رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية حتى 1964 وهي السنة التي تحولت فيها كل الفرق المسرحية إلى أهلية.

فإضافة إلى فرقة المسرح الشعبي التي كانت قد تأسست سنة 1957 بمجهود شخصي من محمد النشمي، وعبدالله خريبط، وعبدالله حسين وغيرهم، وبدعم من حمد الرجيب، تأسست فرقة المسرح الوطني على يد المسرحي الكويتي المبدع صقر الرشود وبعض زملائه، إلا أن شمل الجمع تشتت قبل أن تنجز لائحة للفرقة، كما تأسست فرقة مسرح الخليج العربي في عام 1963 والتي عرفت بنشاطها الثقافي من لجان وإصدارات ومحاضرات وذلك من منطلق إيمانها بدور الثقافة في خلق شخصية الفنان المسرحي، وفي عام 1964 ظهرت فرقة المسرح الكويتي بقيادة محمد النشمي وعضوية رفاقه السابقين في فرقة المسرح الشعبي قبل أن يتولى قيادتها الفنان حسين الصالح.

وهكذا، فمن بعد بعض المسرحيات التي تم عرضها في الستينات ولقيت تجاوباً كبيراً من قبل الجمهور، وتحديداً مسرحية صقر قريش التي عـُرضت سنة 1962 على مسرح ثانوية الشويخ واستمر عرضها مدة قياسية بلغت 24 يوماً، ثم مسرحية الكويت سنة 2000، التي عرضت سنة 1966 واستحسنها الجمهور، راح المسرح الكويتي في عقد السبعينات يأخذ مساراً جديداً نحو استكمال نهضته وتألقه. ولم يكن السبب عائداً إلى ارتفاع سقف النقد في هذه الفترة فحسب وإنما أيضاً بسبب جهود طليمات الذي درس ودرب وخرج نوابغ المسرحيين الكويتيين.

وتكفينا هنا الإشارة إلى أن السبعينات شهدت بزوغ نجم اثنين من أبرز تلامذة طليمات الكويتيين وهما الثنائي عبدالحسين عبدالرضا، وسعد الفرج اللذين أمتعا الكويت والخليج كله بمجموعة من المسرحيات التي طرحت قضايا اجتماعية هادفة في قالب فكاهي.

وعلى هامش هذه التطورات ظهر وانتعش أيضاً مسرح الطفل، وصارت الكويت رائدة فيه على المستوى الخليجي، فمثلاً تم عرض أول مسرحية للأطفال سنة 1974 تحت عنوان أبوزيد بطل الرويد، من تأليف الشاعر فائق عبدالجليل.

وأخيراً فإن زكي طليمات، الذي وصفه تلميذه عبدالحسين عبدالرضا بالأستاذ والمعلم والمربي والقائد ومؤسس الحركة المسرحية في الكويت، رحل عن دنيانا في 22 ديسمبر عام 1982، بعد أن نال العديد من الجوائز والأوسمة التي تدل على علو مقامه في دنيا العمل المسرحي والإبداعي، ومنها: نيشان الافتخار من درجة كوماندور من الحكومة التونسية عام 1950، جائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية في مصر عام 1961، جائزة الدولة التقديرية من نفس المجلس عام 1975، جائزة التفوق في الإخراج المسرحي.