هل نعرف القراءة؟

هناك اعتقاد على نطاق واسع أننا ننطلق في القراءة منذ أن بدأنا في تعلم وحفظ حروف الأبجدية، وفي ظني هذا اعتقاد خاطئ، ذلك أن الذي أقصده في هذا السياق هي القراءة المعرفية التي تضيف لنا تجارب وخبرات حياتية كبيرة، ففي الكتب خبرات الشعوب وعقول العلماء والفلاسفة، وهي بحق معارف ثرية وعظيمة بين أيدينا دون أي عوائق أو عقبات، وكل ما علينا هو أن نغوص في عمقها ونحاول استخراج كنوزها.. لا تصدق أن مؤلفاً يظل شهوراً طويلة ليكتب وينشر كتاباً، لن تجد فيه فائدة تذكر، بل بالعكس كل مؤلف يحرص تماماً أن يكون كتابه مفيداً وثرياً للقارئ.

رغم هذا فإننا نرتكب جملة من الأخطاء عند القراءة بل نحن لا نفهم الطريقة المثلى لاختيار الكتاب ومن ثم معرفة إذا كان يستهوينا، فالذي يحدث أننا نختار كتاباً لا يتوافق مع مزاجنا، وبالتالي فإننا لن نكمل القراءة، وهذا يجعلنا نخسر مادياً فضلاً عن الصدمة التي قد تمنعنا من شراء أي كتاب آخر.

هناك فنون وطريقة عند التوجه لشراء كتاب، حيث ينصح أن تبدأ بالغلاف أولاً، حيث العنوان واسم المؤلف، ثم الغلاف الأخير وتقرأ ما كتب بتمعن، واقرأ الفهرس لتطلع على معلومات الكتاب والمواضيع التي يناقشها وإذا كانت تستهويك ومن لب اهتماماتك أم لا، حاول أن تقرأ المقدمة من الكتاب والخاتمة، لأنها ستعطيك انطباعاً إذا كان الكتاب سيخدمك وتحتاجه، كذلك ينصح أن تقرأ أولى الفقرات وآخرها من كل فصل، وهناك كتب إبداعية ـ غير علمية ـ يبقى التذوق هو الخيار المهم ـ وأقصد التذوق الأدبي، بمعنى مدى ملامستها لنفسك وتأثيرها في وجدانك، وهذا لن يحدث إلا إذا تصفحت ولو بشكل سريع عدداً من النصوص في الكتاب.

نعود لطبيعة القراءة وكيفيتها، وكما هو معروف تبقى عملية مهمة جداً، فليس كل ما نقرأ هو في الحقيقة الطريقة المثلى والصحيحة، وإن كان كما يقال إن القراءة تعني معرفة هجاء الكلمة ونطقها، إلا أن هذا يعد عند البعض القراءة السطحية إذا صح التعبير، حيث إن هناك القراءة العميقة، وهي تحتاج أن نتعلم على التصميم والجدية فضلاً عن التركيز الذهني والانتباه، بغض النظر أن تكون المادة مملة أو ممتعة، ولتنمية حسنا في القراءة المفيدة الثرية يجب أن نتعلم على الاستمرارية والتحسين المستمر، ولنسأل أنفسنا كم مرة ونحن نقرأ، تذهب صفحة واثنتان، ثم نكتشف أننا كنا فعلاً نقرأ كحروف لكن عقولنا كانت تفكر في أمر آخر، هذا يسمى تضييع وقت، ارجع للقراءة وأنت أكثر تركيزاً، واختر الكتاب كما تختار وجبة غداء شهية، ولا تستعجل أن تنهي الكتاب الذي بين يديك، وتذكر أن الكتاب الجيد هو الذي تشعر بالحزن عندما تنهي قراءته.