حول ما ينقص العالم العربي للدفع بالحضارة واستئنافها، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، خلال جلسة سموه الحوارية التي عقدت بدبي بتاريخ (12 فبراير 2017) ضمن القمة العالمية للحكومات: «العالم العربي لديه الإمكانات المطلوبة كافة، الإمكانات البشرية المؤهلة والمتعلمة والأموال، يمتلك الأراضي الخصبة والموارد، والإرادة ولا تنقصه إلا الإدارة، إدارة الحكومات والاقتصاد والموارد البشرية والبنية التحتية، فالإدارة هي أهم العناصر حتى إدارة الرياضة».

انطلاقاً من تشخيص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لأهمية الإدارة في حياة الدول والمجتمعات، يأتي هذا المقال الذي نتناول من خلاله موضوع إدارة الغذاء بناءً على نهج الابتكار، لنجد أن دولة الإمارات العربية المتحدة بشكلٍ عام، وإمارة دبي على وجه الخصوص، أولت إدارة الغذاء أهمية خاصة. الأمر الذي تجسد بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، والتي تستهدف تمكين جميع مواطني ومقيمي دولة الإمارات من الحصول على غذاء كافٍ وآمن، ذي قيمة غذائية مناسبة لحياة نشطة وصحية، وبأسعار مقبولة في كافة الأوقات.

تعتمد الاستراتيجية الوطنية على خمسة توجهات، هي: «تسهيل تجارة الغذاء، إنتاج غذاء ممكّن بالتكنولوجيا، الحد من فقد وهدر الغذاء، سلامة الغذاء ونُظُم التغذية، إدارة المخاطر والأزمات الغذائية».

بالمقابل، وعلى مستوى إمارة دبي، تم إطلاق استراتيجية الأمن الغذائي، والتي جاءت متوافقة مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، ويمكن توضيح أهدافها كما يلي: «تنويع مصادر الاستيراد، تعزيز الإنتاج المحلي والحد من الفقد والهدر، تعزيز سلامة الغذاء ونظم التغذية، تعزيز قدرة القطاع على مواجهة الأزمات». وركزت الاستراتيجية على تحديد السلع المهمة بناءً على أربعة معايير أساسية تمثلت في: «السلع ذات القيمة الغذائية العالية، أهمية السلعة بالنسبة للمستهلكين، السلع ذات الطلب والاستهلاك العالي والمستمر، السلع التي لا يتوفر لها بديل آخر وتستخدم كمادة أولية لإنتاج أطعمة أخرى».

من المشاريع المهمة، ذات العلاقة بإدارة الغذاء في دولة الإمارات، مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء في دبي، الذي أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المرحلة الأولى منه في (1 مايو 2021)، ويهدف إلى مضاعفة إنتاج دبي الغذائي ثلاث مرات، إذ يمثل مدينة عصرية متكاملة تدمج مفاهيم الإدارة المتكاملة للغذاء ضمن أنشطتها، وتسعى لاستقطاب العقول المُبدعة والشابّة لرسم مستقبل الغذاء.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «وادي تكنولوجيا الغذاء مشروع واحد ضمن مجموعة من مشاريع الدولة المائية والزراعية والغذائية ضمن استراتيجية الأمن الغذائي الوطني»، لافتاً سموه إلى أن: «الغذاء والدواء صناعات استراتيجية لمستقبل أكثر أمناً واستدامة ورخاء لأجيالنا القادمة».

يشكل وادي تكنولوجيا الغذاء منطقة اقتصادية متكاملة تستقطب أصحاب الأفكار الإبداعية الجديدة في مجال توفير الغذاء للمستقبل، وروّاد الأعمال الطامحين إلى إحلال أنماط عالمية جديدة في مجال الإنتاج الذكي للغذاء. كما يمثل المشروع وجهة عالمية، ونقطة التقاء لتبادل الخبرات في كافة تخصصات غذاء المستقبل بين المشاريع الناشئة الواعدة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة النشطة، والشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الغذائية المبتكرة، وسلاسل توريدها المتكاملة، وخدماتها اللوجستية المتطورة.

جدير بالذكر، أن وادي تكنولوجيا الغذاء وقّع مؤخراً اتفاقية مع شركة عالمية للبدء ببناء مزرعة ضخمة على مساحة تربو على 900,000 قدم مربعة، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28). وستكون هذه المزرعة المبتكرة القائمة على مبدأ تحويل النفايات إلى قيمة قادرة على إعادة تدوير أكثر من 50 ألف طن من نفايات الطعام، وزراعة 2 مليار نبتة كل عام.

ختاماً نقول.. في سابقة عالمية، وبناءً على مشروع تحويل النفايات إلى قيمة، سيتم تجميع ست تقنيات تكميلية في موقع وادي تكنولوجيا الغذاء بدبي في إطار بناء نظام دائري مغلق لتحويل النفايات إلى قيمة، مما سيقود إلى إنشاء منظومة بيئية قائمة بذاتها مُصممة لتحقيق أقصى قدر من كفاءة الموارد، ومنع أي هدر عبر تحويله بعيداً عن مكب النفايات.

وسيدعم الموقع المقرر إنشاؤه، والذي سيكون قادراً على استيعاب زراعة أكثر من 3 ملايين كيلو جرام من المنتجات سنوياً، توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى إزالة الكربون من عملية إنتاج الغذاء، حيث سيحل إنتاج هذا المشروع محل ما يصل إلى 1 % من واردات المنتجات الطازجة في الدولة. ومن المقرر أن تبدأ عمليات بناء هذه المزرعة في منتصف عام 2024، مع توقعات بوصولها إلى كامل طاقتها التشغيلية بحلول عام 2026.

هذا وسيتم إعادة تدوير مخلفات الطعام في الموقع بواسطة يرقات ذبابة الجندي الأسود، وسيتم استخدام المنتجات الثانوية بما في ذلك السماد العضوي الناتج في الزراعات التقليدية، وكأعلاف حيوانية لتحل محل طعام السمك غير المستدام، وسيتم استخدام نفايات زيت الصويا والمياه في أبراج الزراعة العمودية. وستعمل التقنيات الموجودة في الموقع أيضاً على استعادة ما يصل إلى 90 % من كبريتات الأمونيا من مياه الصرف الصحي ليتم استخدامها في الأسمدة النباتية، ولإنتاج بوليمرات عضوية قابلة للتحلل مُصممة لإطلاق الماء والمواد المغذية تدريجياً للمحاصيل في المناطق القاحلة.