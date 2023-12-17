ثلث صادرات الإلكترونيات العالمية من الصين

ثلث صادرات الإلكترونيات العالمية من الصين
التاريخ
12/17/2023 7:29:57 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
تستحوذ الصين على الحصة الأكبر من الصادرات الإلكترونية، حيث تمد العالم بأكثر من الثلث، وتأتي خلفها تايوان بـ 11 % ثمن كوريا بـ7 %، فيما حلت أمريكا المركز السابع بـ 7 %، بعد اليابان التي جاءت بالنسبة ذاتها.
الصين: 34 %
تايوان: 11 %
كوريا الجنوبية: 7 %
فيتنام: 5 %
ماليزيا: 5 %
اليابان: 4 %
أمريكا: 4 %
ألمانيا: 4 %
المكسيك: 3 %
تايلاند: 3 %
أخرى: 20%
MENAFN17122023000110011019ID1107612985
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.