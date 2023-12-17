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ثلث صادرات الإلكترونيات العالمية من الصين

12/17/2023 7:29:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تستحوذ الصين على الحصة الأكبر من الصادرات الإلكترونية، حيث تمد العالم بأكثر من الثلث، وتأتي خلفها تايوان بـ 11 % ثمن كوريا بـ7 %، فيما حلت أمريكا المركز السابع بـ 7 %، بعد اليابان التي جاءت بالنسبة ذاتها.

الصين: 34 %

تايوان: 11 %

كوريا الجنوبية: 7 %

فيتنام: 5 %

ماليزيا: 5 %

اليابان: 4 %

أمريكا: 4 %

ألمانيا: 4 %

المكسيك: 3 %

تايلاند: 3 %

أخرى: 20%

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