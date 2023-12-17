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إسرائيل تقتل 5 فلسطينيين في الضفة

12/17/2023 7:29:56 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

لقي خمسة فلسطينيين، أمس، حتفهم خلال عملية للجيش الإسرائيلي في مخيم للاجئين في طولكرم، بشمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة: إن ((حصيلة شهداء طولكرم ترتفع إلى خمسة))، بعد وصول قتيلين إلى مستشفى ثابت ثابت.

وأوضحت الوزارة في بيانات منفصلة أن القتلى هم: وليد عبد الرازق زهرة (22 عاماً)، وأسعد فتحي أسعد (33 عاماً)، وجهاد عمارنة (23 عاماً)، وغيث شحادة 19 عاماً)، ومحمود جابر (21 عاماً).

وقال أمين خضر، مدير مستشفى ثابت ثابت في مدينة طولكرم: إن ((خمسة أشخاص وصلوا إلى المستشفى مصابين، أحدهم في الرأس)).

وشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية ليلاً على مدينة طولكرم ومخيمها الملاصق، إضافة إلى مخيم نور شمس للاجئين القريب منها، وفق ما أفاد سكان وشهود، وانسحب الجيش صباحاً ((مخلّفاً دماراً هائلاً في الشوارع الرئيسية)) في نور شمس، وفق المصادر ذاتها.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه نفذ في طولكرم عمليات جوية، استهدفت عدداً من المجموعات المسلحة، التي أطلقت النار، وألقت متفجرات، وهددت حياة القوات الإسرائيلية، حسب روايته.

ويركز الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية على شمال الضفة الغربية، وتحديداً في مخيمات طولكرم ونور شمس وجنين وبلاطة القريب من نابلس.

ومنذ السابع من أكتوبر لقي 280 فلسطينياً على الأقل حتفهم بنيران الجيش الإسرائيلي أو المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، منذ العام 1967، وفقاً لأرقام وزارة الصحة.

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