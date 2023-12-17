الكويت تودّع نواف الأحمد في مراسم وقورة

ودعت دولة الكويت، أمس، أميرها الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في مراسم وقورة، نقلها التلفزيون الكويتي، على الهواء مباشرة، ووري جثمان الفقيد الثرى في مقبرة ((الصلبيخات))، شمال غربي العاصمة الكويت.

وتقدّم الأمير الجديد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، المشيعين، وأدى صلاة الجنازة على الفقيد، الذي حُمل نعشه على الأكتاف، وقد لُفّ بعلم الكويت، في مسجد ((بلال بن رباح)) بمنطقة الصدّيق، بحضور رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ أحمد نواف الصباح (نجل الفقيد)، ورئيس مجلس الأمة الكويتي، أحمد السعدون، ورئيس مجلس الوزراء الأسبق، الشيخ ناصر المحمد الصباح، وأفراد الأسرة الحاكمة، وحشد من كبار المسؤولين، وجموع الكويتيين.

ولاقى رحيل ((فقيد الكويت))، تفاعلاً واسعاً في أوساط المجتمع الكويتي، وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث عمّ الحزن أرجاء الكويت كافة، التي أعلنت الحداد 40 يوماً، مع تنكيس الأعلام، وإغلاق الهيئات والمؤسسات الحكومية. فيما علت الشوارع شاشات أشادت بمناقب ((فقيد الكويت))، كتب على بعضها ((رحم الله أمير الحكمة، والتسامح، والسلام)).

حزن

وقال النائب البرلماني، فلاح الهاجري، في مقطع مرئي بثّه على ((إكس)): ((اليوم الحزن يغيّم على سماء الكويت)). وقال النائب البرلماني، الدكتور بدر الملا، (وزير النفط الكويتي الأسبق): ((رحم الله من أحب الجميع بلا استثناء، وأحبه الجميع بلا استثناء.. وعزاؤنا لعضيده ومن صان عهده، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، ولآل الصباح الكرام)).

وقال أستاذ التاريخ في جامعة ((الكويت))، بدر السيف، إن حجم المراسم ((يعكس شخصية الأمير الراحل)). ووصف الأستاذ الجامعي، الدكتور عبدالله الملا، الأمير الراحل بأنه ((والدنا الكبير))، قائلاً: ..الشعب الكويتي سيتذكر الشيخ نواف بتواضعه، ورحمته، وقربه من الناس.. لم يكن يجعل بينه وبين أحد أي حاجز.. الشعب كله عنده سواسية)).

وقال المواطن الكويتي، غانم السليماني، من أمام مسجد ((بلال بن رباح))، لـ ((فرانس برس)): ((نشعر بحزن شديد بعد رحيل قائد التواضع ... لقد ترك إرثاً كبيراً من أعمال الخير والعطاء، وامتاز بحبه الكبير لشعبه.. كان يقف دائماً مع الضعفاء، ويحرص على زيارة أبناء شعبه في بيوتهم)).

ووصلت وفود رسمية إلى الكويت لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. فيما سيؤدي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليمين الدستورية، أميراً للكويت، بعد غد، أمام مجلس الأمة.

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