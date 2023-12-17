تمدد الاقتتال في السودان ينذر بكارثة إنسانية

تفاقمت الأوضاع الإنسانية في مدينة ود مدني، والمدن المجاورة لها، وسط السودان، بفعل تمدد الاقتتال بين الجيش، وقوات الدعم السريع إلى المدينة، التي تعد أكبر مركز لإيواء النازحين الفارين من جحيم الحرب في العاصمة الخرطوم، إذ تواصلت الاشتباكات العنيفة لليوم الثالث على التوالي في الأحياء الواقعة شرقي مدينة ود مدني، وسط موجات نزوح متواصلة نحو الولايات القريبة.

وحضّت الولايات المتحدة، أمس، طرفي الحرب، على تجنيب مدينة ود مدني، التي تضم مراكز مساعدات، وعشرات آلاف النازحين، المعارك، وحذّرت من أن الاقتتال بات تهديداً خطيراً على المدنيين، وجهود الإغاثة، ما دفع بوكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى تعليق أعمال الإغاثة في الولاية ((حتى إشعار آخر)).

وقالت لجان مقاومة في منطقة حنتوب، شرقي مدينة ود مدني، إن الاشتباكات تواصلت منذ صبيحة، أمس، ولفتت إلى إخلاء كامل في أحياء (حنتوب، والمربعات، والرياض، والتكيلات)، التي انتشرت فيها عناصر ((الدعم السريع))، حيث تشهد عمليات نهب واسعة لمنازل السكان، مع انقطاع تام لخدمات المياه والكهرباء، إلى جانب الحوجة الماسة للإسعافات، والكوادر الطبية.

كارثة صحية

وأخلت السلطات في ود مدني المستشفيات الكبيرة من المرضى، خوفاً على سلامتهم، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع الصحية، لا سيما أن المدينة تمثل الملجأ الوحيد للمرضى، خاصة مرضى القلب، والسرطان، كما يوجد فيها أكبر مركز لغسيل الكلى، في أعقاب توقف المؤسسات الصحية بالعاصمة الخرطوم، منذ اندلاع الحرب منتصف أبريل الماضي.

وحذرت وزارة الصحة السودانية من انهيار الخدمات الصحية في عموم البلاد، واعتبرت، في بيان، أن استهداف ود مدني، أكبر المدن اكتظاظاً بالسكان، والمركز الرئيس للعلاج، وتسيير الخدمات الصحية، جريمة إنسانية، تقود لكارثة صحية، وموت محتوم للشعب السوداني.

وأفادت الوزارة بأن ولاية الجزيرة وحاضرتها ود مدني كانت من الولايات الآمنة لدرجة كبيرة، حيث انتقلت إليها الخدمات الصحية، وأعداد كبيرة من الكوادر الطبية.

نزوح واسع

وشهدت مدينة ود مدني طوال الأيام الثلاثة الماضية موجات نزوح واسعة، إذ فر عشرات الآلاف من المدنيين إلى الولايات المجاورة، لا سيما الجنوبية، والشرقية، وضاعف معاناة النازحين، قطع الطريق الرابط بين مدينة ود مدني، ومدن شرقي السودان، ناحية جسر ((حنتوب))، المغلق بفعل المعارك.

كما تكدست على الجسور الصغيرة فوق نهري الدندر، والرهد، المركبات، والشاحنات الكبيرة، للعبور إلى الولايات الأكثر أماناً، بينما فرّ مدنيون صوب القرى، والمدن الصغيرة داخل مشروع الجزيرة، وسط شح الخدمات الضرورية من مياه الشرب النقية، والصحة، ما ينذر بحلول كارثة صحية تلاحق الفارين.

((طوارئ)) وحظر

في ولاية القضارف المجاورة لولاية الجزيرة أعلنت السلطات حالة الطوارئ، وفرضت حظر تجوّل على الأشخاص والمركبات من السادسة مساء وحتى السادسة صباحاً، مع إقفال كافة المحال التجارية، والمقاهي، باستثناء الصيدليات، والمؤسسات الصحية، إلى جانب منع حركة المركبات العابرة للولاية خلال فترة الحظر، ومنع تجمّع السودانيين لأي غرض، والالتزام التام بالأمر، كما تم منع التعامل في السلع الاستراتيجية أو نقل المواد البترولية إلا بموجب تصديق من السلطات.

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