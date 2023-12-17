«أونروا»: لا نستطيع مساعدة غزة تحت القصف

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ((أونروا))، أنه يتعذر عليها إيصال المساعدات إلى فلسطينيي غزة، في وقت تملأ الغارات الجوية الإسرائيلية سماء غزة، وقالت إنها أصبحت ((مقبرة لسكانها))، في حين دخلت، أمس، شاحنات مساعدات إغاثية عبر معبر ((كرم أبو سالم)).

ونقلت ((سبوتنيك))، تدوينة، نشرتها ((أونروا)) على حسابها الرسمي في ((X))، قالت فيها إن سكّان غزة يواجهون الحرب، والحصار، والحرمان.

وقالت مدير التواصل في ((أونروا))، جولييت توما، إن استمرار القصف المكثّف لقطاع غزة، يعيق قدرة الوكالة على وصول المساعدات للفلسطينيين، إضافة إلى كونها قدرة محدودة في الأساس.

زيادة الشحنات

وقال مسؤولون، إنه تم فتح معبر ((كرم أبو سالم)) بين إسرائيل والقطاع، أمس، أمام شاحنات المساعدات للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، في خطوة تهدف إلى زيادة شحنات الغذاء والأدوية التي تصل القطاع إلى المثلين.

وصرح مصدران في الهلال الأحمر المصري، إن الشاحنات بدأت الدخول عبر معبر ((كرم أبوسالم)) في طريقها إلى غزة. وقال أحدهما إن عدد الشاحنات 79.

وذكرت الحكومة الإسرائيلية أن المساعدات التابعة للأمم المتحدة، ستخضع لفحوصات أمنية، وستنقل مباشرة إلى غزة عبر ((كرم أبو سالم))، ((التزاماً باتفاقنا مع الولايات المتحدة)).

وتدهور الوضع الإنساني في غزة مع تشديد إسرائيل حملتها العسكرية في القطاع المحاصر، مع تحذير الأمم المتحدة وهيئات دولية أخرى من نقص حاد في الغذاء، والمياه النظيفة، والأدوية.

وأفاد مسؤول: ((دخلت قبل قليل مساعدات لغزة عبر معبر ((كرم أبو سالم)) للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب)). وأضاف: ((79 شاحنة بدأ دخولها (الأحد) عبر معبر ((كرم أبو سالم)) في طريقها إلى قطاع غزة المحاصر)).

معبر ((رفح))

ومنذ تشديد الحصار الإسرائيلي على القطاع بعيد اندلاع الحرب، كان دخول المساعدات الإنسانية يقتصر على معبر ((رفح))، الحدودي مع مصر. إلا أن الأمم المتحدة، ووكالات الإغاثة، تشكو على الدوام، من أن الكميات لا تسد حاجات نحو 1.9 مليون من سكان غزة شردتهم الحرب، من أصل إجمالي عدد سكانه البالغ 2.4 مليون شخص.

وكان يدخل عبر معبر ((كرم أبوسالم)) 60 % من البضائع إلى غزة.

ومنذ بدء الحرب، تفرض إسرائيل ((حصاراً كاملاً)) على القطاع، ما تسبب في نقص خطير في المياه النظيفة، والغذاء، والدواء، والكهرباء. كما أن الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات، ومحطات تحلية المياه، غير متوافر.

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